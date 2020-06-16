Представители 30 телеканалов 16 июня на пресс-конференции заявили, что поправки в закон «О телевидении и радиовещании» нужно отозвать, так как в случае их принятия отечественное телевидение может обанкротиться без денег рекламодателей.

Согласно поправкам, российские телеканалы «Первый канал. Всемирная сеть» (ОРТ) и «РТР-Планета» будут ретранслироваться в Кыргызстане до 2023 года. При этом каналы смогут размещать у себя рекламу, не выполняя требование закона об обязательной 50% заполняемости контента отечественными программами. Им также не нужно будет создавать контент на кыргызском языке.

По словам директора компании «Цифровые технологии» Кубата Оторбаева, если закон будет принят, то он может уничтожить индустрию национального телевидения.

«Закон уже приняли в двух чтениях, в таком виде он может уничтожить индустрию национального телевидения. Угрозой является возможное открытие рекламы на телеканалах ОРТ и РТР. Мы не против их вещания в Кыргызстане, но мы против открытия рекламы на этих каналах, эти поправки поставят под угрозу отечественное телевидение», — заявил Оторбаев.

Председатель правления ассоциации «Индустриального медиакомитета» Евгений Тисиленко добавил, что в случае принятия поправок ОРТ и РТР не будут выполнять нормы законодательства о наполнении эфира отечественным контентом, но при этом смогут размещать рекламу на своих каналах.

«Отечественный контент должен быть уникальным, а для этого нужны средства. Недопустимо, чтобы иностранные каналы, которые не выполняют нормы закона, имели право размещать у себя рекламу. Если закон в такой формулировке примут, то рекламные бюджеты, которые нужны для [отечественных] телеканалов для создания контента, будут уходить в никуда», — рассказал на пресс-конференции Тисиленко.

Представители телеканалов обратились к президенту страны и попросили его не принимать закон в такой редакции. Также они хотят, чтобы была собрана рабочая группа для обсуждения поправок с представителями медиасообщества страны.

Трансляция российских телеканалов с рекламой

Министерство культуры информации и туризма предлагает продлить ретрансляцию двух российских телеканалов, так как они пользуются популярностью среди населения Кыргызстана.

Изменения предусматривают, что ОРТ и РТР будут транслировать в Кыргызстане до 2023 года, а затем будет рассматриваться вопрос о полном отказе от вещания российских телеканалов.

По мнению минкультуры, такое решение позволит отечественным каналам «усилить материально-техническую базу и кадровый потенциал так, чтобы начать конкурировать с контентом, производимым российскими телеканалами», — говорится в справке-обосновании к закону.

Члены медиасообщества уже обращались к депутатам, с просьбой отклонить законопроект, не смотря на это его приняли уже в двух чтениях.

Еще тогда медиасообщество заметило, что в случае принятия закона, российским телеканалам дадут разрешение не производить контент на кыргызском языке.

«Нельзя принимать законы, которые создают неравные условия на рынке. Этот законопроект может погубить нашу ТВ-индустрию. Согласно законопроекту, двум иностранным телеканалам разрешается не соблюдать закон, не производить контент на кыргызском языке, как это требуется от всех местных телеканалов, и при этом реклама может быть также разрешена», — говорится в обращении.

Медиасообщество считает, что из-за популярности российских телеканалов рекламодатели уйдут к ним, а местные каналы могут потерять до трети доходов.

«Таких потрясений местные телеканалы не выдержат, учитывая 70-80% падения медиа-рынка из-за COVID-19 в этом году. Законопроект принимается в спешке, без консультаций с экспертами и представителями телеканалов», — говорится в обращении.