«Оптима Банк» сообщил, что у нескольких сотрудников выявили COVID-19.

По информации банка, инфицированные сотрудники вместе с контактировавшими работниками уже изолированы и находятся на карантине.

«Сотрудники, получившие положительные анализы, не контактировали с клиентами. Рабочие места в подразделении, где работали инфицированные сотрудники, а также смежные с ним помещения и территории, продезинфицированы», — говорится в сообщении банка.

Ранее 8 мая минздрав сообщал о заразившихся сотрудниках «РСК Банка». Тогда, по данным ведомства, коронавирус обнаружили у двух сотрудников банка в Бишкеке и в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

В банке позже сообщили, что зараженные сотрудники не контактировали с клиентами.

По данным на 16 июня в Кыргызстане зарегистрировано 2 472 случая заражения коронавирусом. За время эпидемии в республике вылечили 1 847 пациентов. Умерло 28 человек с коронавирусом.