Минздрав сообщил, что в Кыргызстане умерли два пациента, у которых ранее выявили коронавирус. По данным минздрава, это женщина 85 лет и мужчина 53 лет.

«85-летняя женщина была госпитализирована в Национальный центр фтизиатрии с пневмонией. У нее подтвердили наличие коронавируса. Затем перевели в Кыргызско-турецкую больницу в Бишкеке, но медики не смогли помочь», — сообщил замглавы минздрава Нурборот Усенбаев.

Усенбаев отметил, что случай смерти мужчины с COVID-19 не будет включён в общее число скончавшихся людей, у которых диагностировали коронавирус. По его словам коронавирусная инфекция у мужчины не выступала в качестве основной причины смерти.

«Это первый случай среди пациентов заразившихся коронавирусной инфекцией, когда больной умер от своего основного заболевания. Мужчина ранее получал лечение от анемии, но потом он заразился коронавирусом. Причиной смерти стало его основное заболевание — онкология. Он умер в Ошской объединенной областной больнице», — заявил Усенбаев.

Таким образом, минздрав заявил, что в Кыргызстане зафиксировано 28, а не 29 случаев смерти пациентов.

По данным на 16 июня в Кыргызстане зарегистрировано 2 472 случая заражения коронавирусом. За время эпидемии в республике вылечили 1 847 пациентов. На лечении в стационаре находятся 597 пациентов.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / Kloop.kg.