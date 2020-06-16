По данным минздрава, на 16 июня 2020 года по республике зарегистрировано 100 новых случаев СOVID-19 из которых 57 — в Бишкеке.

В других городах и областях Кыргызстана:

Чуйская область — 11;

Ош — 11;

Ошская область — 6;

Иссык-Кульская область — 2;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 9;

Джалал-Абадская область — 1.

Всего в Кыргызстане зафиксировано уже 2472 случая заражения коронавирусом.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что напряженная эпидемиологическая ситуация в стране сохраняется.

По его словам, сейчас инфекция разносится среди населения за счет увеличения контактов.

«Больше половины случаев являются контактными. А в 38 случаях источник неизвестен. Призываю соблюдать осторожность — болезнь очень коварная», — заявил замминистра.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 14 случаев:

Бишкек — 5;

Чуйская область — 1;

Ош — 3;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 3;

3; Таласская область — 1.

Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 5 медработников.

Всего 474 случаев заражения медицинских работников COVID-19, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 359 медиков.

За сутки из стационара выписано 34 пациента:

Бишкек — 9;

Чуйская область — 17;

Ош — 3;

Джалал-Абадская область — 1;

Нарынская область — 4.

Всего по стране с выздоровлением выписано 1847 пациентов.

За сутки умерли два пациента с COVID-19. Однако один случай минздрав не включит в общее число скончавшихся людей, у которых диагностировали коронавирус. По словам замминистра, коронавирусная инфекция у мужчины не выступала в качестве основной причины смерти.

«Мужчина ранее получал лечение от анемии, но потом он заразился коронавирусом. Причиной смерти стало его основное заболевание — онкология», — заявил Усенбаев.

Таким образом число зафиксированных случаев смерти с COVID-19 достигло 28 человек.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / Kloop.kg.