По данным минздрава, на 16 июня 2020 года по республике зарегистрировано 100 новых случаев СOVID-19 из которых 57 — в Бишкеке.
В других городах и областях Кыргызстана:
- Чуйская область — 11;
- Ош — 11;
- Ошская область — 6;
- Иссык-Кульская область — 2;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 1.
Всего в Кыргызстане зафиксировано уже 2472 случая заражения коронавирусом.
Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что напряженная эпидемиологическая ситуация в стране сохраняется.
По его словам, сейчас инфекция разносится среди населения за счет увеличения контактов.
«Больше половины случаев являются контактными. А в 38 случаях источник неизвестен. Призываю соблюдать осторожность — болезнь очень коварная», — заявил замминистра.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 14 случаев:
- Бишкек — 5;
- Чуйская область — 1;
- Ош — 3;
- Ошская область — 1;
- Нарынская область — 3;
- Таласская область — 1.
Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 5 медработников.
Всего 474 случаев заражения медицинских работников COVID-19, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 359 медиков.
За сутки из стационара выписано 34 пациента:
- Бишкек — 9;
- Чуйская область — 17;
- Ош — 3;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Нарынская область — 4.
Всего по стране с выздоровлением выписано 1847 пациентов.
За сутки умерли два пациента с COVID-19. Однако один случай минздрав не включит в общее число скончавшихся людей, у которых диагностировали коронавирус. По словам замминистра, коронавирусная инфекция у мужчины не выступала в качестве основной причины смерти.
«Мужчина ранее получал лечение от анемии, но потом он заразился коронавирусом. Причиной смерти стало его основное заболевание — онкология», — заявил Усенбаев.
Таким образом число зафиксированных случаев смерти с COVID-19 достигло 28 человек.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / Kloop.kg.