Адвокат Мухаё Абдураупова сообщила «Клоопу», что ей поступают угрозы от неизвестных людей. В связи с этим она написала заявление в Ошскую городскую прокуратуру 12 июня.

Абдураупова предполагает, что это могут быть родственники мужа Гулжан Пасановой, которая была признана виновной Ошским городским судом в убийстве мужа и приговорена к 9 годам лишения свободы. Поскольку Пасанова заявляла, что убила мужа в процессе самообороны, Абдураупова обжаловала приговор суда.

«Мне угрожают словами: “Сиди на жопе ровно, забери жалобу! Если до 17 июня не заберешь заявление, то я тебя закажу, а потом будем говорить по-другому”. Я это расцениваю, как прямую угрозу и воспрепятствование моей деятельности как адвоката», — заявила Абдураупова.

По словам адвоката, угрозы поступают и в адрес обвиняемой — женщине звонят родственники погибшего и требуют забрать апелляционную жалобу.

«Родственники умершего обещают “кровную месть” моей подзащитной, если я не заберу заявление. Но я не могу этого сделать без согласия своего клиента. До этого они угрожали и мне, обещав убить нас по очереди», — сказала защитница.

На момент написания материала журналистам «Клоопа» не удалось связаться с родственниками погибшего мужчины.

Дело Гулжан Пасановой

19 ноября 2019 года между 29-летней Гулжан Пасановой и ее 46-летним мужем возник семейный скандал на почве ревности. В тот день ее муж был пьян и пытался ударить ее ножом, но промахнулся. В страхе Пасанова схватила арматуру и ударила своего мужа несколько раз по голове. В больнице мужчину не успели спасти — он потерял много крови.

Пасанова была задержана на похоронах мужа. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». В своих показаниях Пасанова признала, что ударила мужа по голове, но сделала это в целях самообороны и в состоянии аффекта.

По словам адвоката Пасановой, она долгое время страдала от систематического семейного насилия. В 2017 году муж избил ее до потери сознания и из-за этого ей пришлось лечь в больницу. Однако она не стала говорить что случилось, боясь повторного насилия со стороны своего мужа.

После заключения под стражу Пасановой было проведено медицинское обследование, по результатам которого на ее теле были обнаружены гематомы. Однако эти обстоятельства, по словам адвоката, судом учтены не были.

Пасанову поддержал фонд Клуни

Представители фонда Клуни, которые контролируют справедливость судебных процессов, призвали Ошский областной суд освободить Гулжан Пасанову. Они считают, что суд вынес несправедливый приговор в отношении женщины и весь процесс был абсолютно необъективным.

«Суд даже не разрешил Пасановой подготовиться к защите и не позволил вызвать на допрос ее свидетелей. Эти свидетели смогли бы доказать, что Пасанова систематически подвергалась насилию со стороны своего мужа», — написано в сообщении Фонда.

*Фонд был основан актером Джорджем Клуни и его женой Амаль Клуни. Фонд борется за справедливость в случаях нарушения прав человека.

Семейное насилие в Кыргызстане

За первые четыре месяца 2020 года от семейного насилия погибло 7 женщин. По информации МВД, с января по март 2020 года по фактам домашнего насилия было зарегистрировано 2319 обращений. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 65 процентов.

По информации Генпрокуратуры за 2019 год было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В основном от него пострадали женщины — 5659. Пострадавших мужчин в 11 раз меньше — 486.

Фото на главной: Дастан Умотбай уулу / Kloop.kg

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