Исполняющий обязанности главы правительства Кубатбек Боронов 16 июня заявил на заседании коалиции парламентского большинства, что все медработники и милиционеры получат обещанные компенсации в полном объеме.

По его словам, врачи получили выплаты за все отработанные дни, а жалобы отдельных медиков, не получивших надбавки, будут рассмотрены и урегулируются.

«Согласно решению специальной комиссии, с февраля каждому медработнику выплачивается в соответствии с вовлеченностью, если не ошибаюсь, от 39 тысяч до 49 тысяч сомов. Там не должно возникнуть никаких проблем. Некоторые, еще не получившие [компенсации], жалуются – над этим работают. У некоторых неправильно указаны цифры, и во время перевода на карточку бывают проблемы. Всем остальным полностью произведены выплаты», – отметил он.

Кубатбек Боронов добавил, что на выплату компенсаций медикам предусмотрено 700 млн сомов, а на компенсации милиционерам – 430 млн.

«Смотрите, вы пообещали. Если кто-то из медиков или сотрудников правоохранительных органов не получит деньги, то это будет расценено как нарушение конституционного закона, а это уголовная ответственность», — предупредил его депутат Рыскелди Момбеков.

Ранее в министерстве внутренних дел сообщили, что в ближайшее время всем сотрудникам правоохранительных и силовых органов будет осуществлены доплаты за работу в условиях режима ЧП – все необходимые документы уже направлены в минфин.

Жалобы медиков

Издание «Kaktus.media» опубликовало несколько обращений от людей, утверждающих, что они являются врачами, до сих пор не получившими компенсации, обещанные правительством.

«Никто нам ничего не выплатил. Даже разговора об этом нет. Люди уже самообладание теряют. У нас разговоры не ведутся о компенсациях. И спросить не у кого: напряженка такая с COVID. Однако есть постановление, и его должны выполнять. Публично обещали выплатить когда-нибудь как-нибудь. Но ничего такого нет», – сообщил один из медработников.

Некоторые не понимают, положена ли им компенсация. По словам обратившейся женщины, ее муж – один из первых медиков, который заразился коронавирусом от вернувшихся из умры паломников. С апреля он лежал в больнице, потом еще 14 дней в обсервации.

Женщина заявила, что ее мужу оплатили только один больничный. При этом неизвестно, выплатят ли компенсацию за заражение.

«Вообще, когда муж заболел, еще даже никто не говорил о том, будет ли компенсация и какая. И сейчас непонятно, дадут ли ее. Молчат. Помимо того, что супруг переболел, он еще и подвергся дискриминации со стороны других людей, которые его обвинили, что он заразился специально ради 200 тысяч. Еще мы переживаем, что скажут, что сам виноват: не так надевал СИЗ. Однако их никто не обучал, как это правильно делать. Он ориентировался на то, как его обучали раньше работать в случае вспышки особо опасных инфекций», – рассказала она.

Участковые и бойкот

Ранее несколько СМИ сообщили, что участковые милиционеры приняли решение не выходить на работу 15 июня, так как им не выплатили обещанные надбавки за работу во время пандемии. Издание ссылалось на собственный источник в органах.

«Известно, что на место приезжал начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев, который в жесткой форме потребовал прекратить собрание и велел всем разойтись. При этом он пообещал решить вопрос дополнительных выплат всем милиционерам», — сообщило издание.

ГУВД Бишкека опровергло, что участковые объявили бойкот. Ведомство настаивает, что 13 июня среди милиционеров проводили инструктаж, а начальник ГУВД Джумагазиев попросил сотрудников соблюдать санитарные правила.

«В части вопроса выплаты компенсаций сотрудникам милиции, он на контроле МВД и все необходимые документы направлены в минфин для решения вопроса по существу», — сообщили в ГУВД.

Парламент и доплаты милиционеров

Вопрос о доплатах милиционерам не решается с начала мая, он неоднократно поднимался в парламенте. Депутатка Наталья Никитенко 10 июня в парламенте раскритиковала правительство за то, что правоохранителям до сих пор не выплатили надбавки. По ее словам, власти заставляют милиционеров доказывать, что они работали во время режима ЧП и это недопустимо.

«Что это за распоряжение об установлении факта работы в этих режимах? Неужели сотрудники МВД могут сами себя назначить дежурить на постах? Как они должны доказать, что работали во время ЧП? Они же были направлены на посты. Это дополнительное бюрократическое препятствие, что ты еще должен доказать свою работу во время ЧП», — возмутилась она.

На этом же заседании выяснилось, что 82 правоохранителя заразились коронавирусом.

До этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте заявлял, что милиционеры сами отказываются от дополнительных выплат. Депутат Исхак Масалиев раскритиковал главу кабмина за это высказывание, заявив, что правительство не заботится о правоохранителях.

Компенсации врачам

Зараженным медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семье погибших в случае смерти медработника государство должно выплатить 1 млн сомов.

Власти обязывают их доказать, что они заразились коронавирусом именно во время работы, а не в других условиях.

Пока известно только об одном случае выплаты компенсации – 13 мая миллион сомов получила семья погибшего врача Жузупкан Кокумбаевой, у которой был диагностирован COVID-19.

«На счету Минздрава было собрано 138 миллионов сомов. Из них 130 миллионов ушли на компенсации медикам», — заявлял ранее вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Однако депутат Дастан Бекешев заявил 10 июня на заседании парламента, что минздрав пытается «избежать уплаты компенсаций медработникам».

«Врачи, зараженные коронавирусной инфекцией, получают лечение, и в истории болезни им пишут: “заболел коронавирусной инфекцией, не уточнено”. Так пишут, чтобы потом им не выплачивать компенсацию. Врачам приходится бегать, разбираться и добиваться того, чтобы убрали эту формулировку, иначе компенсацию они не получат. В истории болезни всех медработников пишут так», — сказал он.

Всего в стране на 16 июня зафиксировано 474 случая заражения медицинских работников COVID-19, выписались из стационаров с выздоровлением 359 медиков. Умерли два медика с коронавирусом.