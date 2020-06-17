Минздрав сообщил, что с 17 июня все зараженные COVID-19 без симптомов будут отправляться домой, а те, у кого симптомы заражения проявятся, будут госпитализированы. Впервые о том, что бессимптомных отправят домой, сообщили накануне.

Тогда министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сказал, что дома инфицированных проверят, чтобы исключить заражение родных пациента, отправленного на домашнее лечение.

Минздрав утверждает, что бессимптомные формы COVID-19 не требуют специфического лечения, тем не менее, они заразны. Во время домашнего карантина за ними будут следить через приложение.

«Там за ними будет установлено тщательное меднаблюдение, будет осуществляться контроль со стороны сотрудников МВД. В каждом случае будет применяться мобильное приложение», — рассказал Нурболот Усенбаев на брифинге 17 июня.

Что за приложение?

Вероятно, речь идет о приложении STOP COVID-19 KG, которое разработали программисты Госкомитета инфотехнологий и связи по поручению Республиканского штаба. Все персональные данные, введенные в приложении, передаются на специальный веб-сайт, к которому есть доступ «только у уполномоченных лиц».

«Приложение устанавливается на телефон с добровольного согласия гражданина, который подписывает соответствующее обязательство на период нахождения в карантине», — сообщил штаб.

В штабе отметили, что с помощью приложения пользователи могут сообщить медработникам о состоянии своего здоровья, и воспользоваться экстренной кнопкой SOS в случае его ухудшения. Врачи также могут удаленно следить за пациентом и показателями его здоровья, «что позволит уменьшить нагрузку на врачей».

Мы изучили это приложение и рассказали, почему оно может быть опасным для пользователей.

На 17 июня в Кыргызстане зафиксировано 2562 случая заражения коронавирусом. Из стационаров с выздоровлением выписался 1901 человек.

За все время пандемии умерли 30 человек с коронавирусной инфекцией.