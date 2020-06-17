Депутатка Карамат Орозова спросила у кандидата в премьер-министры Кубатбека Боронова о том, как он собирается снижать уровень семейного насилия. Это произошло на заседании во время обсуждения кандидатуры премьер-министра в парламенте 17 июня.

«У вас есть информация об увеличении количества насилия над детьми и женщинами? Этот рост составляют 65%. В 2013 году было зарегистрировано 2339 случаев, а в этом году всего за три месяца – 2319. При правительстве должен быть спецорган по борьбе с насилием. Пока в семье не будет мира, то и в стране не будет мира. Надо уже решать как-то этот вопрос», – заявила Орозова.

Кубатбек Боронов ответил, что предложит, чтобы в составе комиссии по административной реформе обсудили вопрос создания органа по борьбе с насилием.

При этом в Кыргызстане уже есть МВД — спецорган, который борется с преступлениями, в том числе с насилием в семье. Для того, чтобы милиционеры с большей эмпатией относились к пострадавшим от насилия, участковых уже несколько раз отправляли на курсы по гендерной чувствительности.

Тема домашнего насилия остра с начала 2020 года — январь начался с новостей об избиении женщин до смерти. Известно как минимум о семи подобных случаях, это только те случаи, о которых сообщили милиция и СМИ.

Уровень насилия увеличился во время карантина и эту тему также поднимали в парламенте, снова тему обсудили и в июне, после публикации видео с истязанием женщины.

12 июня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина связал руки своей жене, повесил на ее плечи шины и начал бить по лицу, обливая водой.

Автор видео — скорее всего младшая сестра мужчины — пытается остановить его словами «аке (старший брат — редакция), хватит!» Несмотря на это, мужчина спрашивает, снимает ли она и требует, чтобы потом она не удаляла видео. Также он говорит: «Снимай, это должно послужить уроком […] потом вспомнит».

Позднее УВД Джалал-Абадской области сообщило, что случай произошел 8 июня в селе Бек-Абад Сузакского района. 51-летнего подозреваемого водворили в СИЗО на 15 суток. Милиция начала досудебное производство по статье «Истязание». Пострадавшая забрала заявление из милиции, но правоохранители продолжают расследование.

На случай обратили внимание и в парламенте, и в правительстве — но ничего конкретного не предложили. Единственное реальное предложение прозвучало от депутата Исхака Пирматова, который предугадал, что пострадавшая заберет заявление на супруга.

Пирматов инициировал законопроект об ужесточении наказания за домашнее насилие — он сделал это еще в феврале, но его поправки так и не рассмотрели. Он надеется, что теперь уж парламент рассмотрит его инициативу. Он, например, предлагает запретить прекращение дела из-за того, что пострадавшие забирают заявление — он считает, что избитые делают это из-за давления родственников.

Семейное насилие

Сообщения о насилии и убийствах женщин их мужьями стали появляться с самого начала 2020 года. Только за январь МВД сообщила о нескольких случаях избиений до смерти, а также намеренных поджогах женщин.

Спустя три месяца МВД заявило, что количество фактов домашнего насилия за первый квартал 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, страдавших от насилия в семье, были убиты.

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана — 83 процента — хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон: