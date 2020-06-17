Кандидат на должность премьер-министра Кубатбек Боронов представил депутатам свой проект состава правительства на заседании Жогорку Кенеша 17 июня.

На должность первого вице-премьер-министра вместо Боронова предлагается назначить экс-депутата, лидера фракции «Кыргызстан» Алмазбека Батырбекова. Ранее Батырбеков досрочно сдал мандат и уступил место следующему в списке кандидатов партии, чтобы подготовиться к участию в парламентских выборах.

На должность руководителя аппарата правительства предложил назначить Таалайбека Темиралиева – бывшего статс-секретаря МЧС. Боронов до вице-премьерства семь лет руководил этим министерством.

На должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи – Алтынбека Исмаилова, директора Парка высоких технологий. В остальном состав кабмина остался без изменений.

Боронов также отметил, что продолжит исполнение ранее принятой программы правительства «Единство. Доверие. Созидание».

Бывший глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку 15 июня, после отпуска, в который он ушел из-за уголовного дела о продаже радиочастот. Уже 16 июня коалиция парламентского большинства единогласно поддержала кандидатуру Кубатбека Боронова на пост технического премьер-министра — во время отпуска Абылгазиева именно Боронов исполнял обязанности премьера.