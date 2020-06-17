Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 17 июня сообщил, что принимаются меры по внедрению консультационной службы по коронавирусу по номеру 118 во всех регионах Кыргызстана.

По его словам, на данный момент эта служба действует только в Бишкеке и Чуйской области.

На вопрос журналистов о том, что кыргызстанцы заявляют, что при звонке в службу с симптомами коронавируса, их направляют в ЦСМ по месту жительства Усенбаев заявил, что «информация немного утрирована», а в колл-центре четко обозначен алгоритм действий при каждом случае.

«Если в колл-центре устанавливают, что есть подозрение на наличие коронавирусной инфекции, то подключается спецслужба минздрава. По адресу отправляется мобильная бригада, которая определяет дальнейшие действия. Лицам с проявлениями какого-то заболевания не стоит приходить в ЦСМ или другое медучреждение», — заявил замминистра.

Усенбаев аргументировал это тем, что обращение в поликлинику или больницу создает опасность возникновения очага заражения COVID-19.

«Служба 118 направлена именно на то, чтобы медпомощь пришла по адресу в индивидуальном порядке, не создавая эпидемиологической опасности для окружающих. Чаще используйте ее, потому что для организации этой службы, для обеспечения круглосуточной деятельности этих колл центров были заложены большие средства и подключено очень много специалистов, которые готовы оказать всю необходимую помощь», — заключил он.

На 17 июня в Кыргызстане зафиксировано 2562 случая заражения коронавирусом. Из стационаров с выздоровлением выписался 1901 человек.

За все время пандемии умерли 30 человек с коронавирусной инфекцией.