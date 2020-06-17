На заседании парламента 17 июня депутат партии «Республика» Мирлан Жээнчороев заявил о своём уходе из состава депутатской комиссии по расследованию убийства Айеркена Саймаити. По словам депутата, это его личная инициатива.

«Считаю, что депутатская комиссия может не достигнуть тех результатов, для которых она создавалась», — прокомментировал свой уход Жээнчороев в интервью изданию 24.kg.

Ранее из ее состава вышли три депутата среди которых был брат экс-замглавы таможни Раима Матраимова депутат Искендер Матраимов.

Матраимов покинул комиссию из-за конфликта интересов — по словам убитого Саймаити, брат Матраимова был связан с коррупционной сетью.

Другой депутат — Алтынбек Сулайманов — вышел из состава, «чтобы не вызвать подозрений» к работе комиссии, так как его тоже связывали с Саймаити.

Депутатская комиссия была создана по инициативе Сулайманова 21 ноября 2019 года. Туда входили 12 депутатов.

На одном из последних заседаний комиссии ГКНБ сделало вброс о якобы полученной журналистом взятки от Саймаити — об этом сказали два свидетеля, один из них экс-консул Эркин Сопоков, против которого возбудили уголовное дело. При этом ведомство призналось, что никаких документальных и фактических доказательств у него нет.

Убийство Саймаити

Айеркен Саймаити был убит 10 ноября в кафе одного из стамбульских отелей.

Это случилось после того, как он признался журналистам в незаконнном вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана. Он успел также передать им ряд документов, подтверждающих это.

По словам Саймаити, в этом ему помогал экс-зампред таможенной службы Раимбек Матраимов. Саймаити говорил, что благодаря Матраимову огромные фуры с товарами из Китая могли беспрепятственно пересекать границу Кыргызстана.

Через Матраимова также шел подкуп ряда госслужащих — все они помогали Саймаити перевозить крупные суммы денег за границу.