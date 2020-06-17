В Бишкеке в городской больнице №1 ещё у троих медработников выявили COVID-19. Все они находятся на лечении в Городской клинической больнице №6.

«Это медики отделения ревматологии. У них бессимптомное течение болезни. Пациентов мы уже проверили — они не заражены», — сообщил в интервью «Клоопу» замглавврача больницы Улан Мусаев. По его словам медики чувствуют себя хорошо.

Ранее врачи сообщали о четырёх заражённых в больнице в этом же отделении ревматологии. Таким образом в больнице выявили 7 случаев заражения медиков.

Всего в стране зафиксировано 495 случаев заражения медицинских работников COVID-19, выписались из стационаров с выздоровлением 367 медиков. За все время пандемии в стране погибли два медработника.

На 17 июня в Кыргызстане зарегистрировали 2 562 случая заражения коронавирусом. По всей республике вылечили 1901 пациент. За все время от коронавируса умерли 30 человек.