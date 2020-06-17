В ходе межэтнических столкновений в 2010 году были разрушены и сожжены несколько тысяч зданий и домов. Согласно данным Нацкомиссии по расследованию июньских событий, общий ущерб экономике составил 3,7 млрд сомов. Из них было возмещено около 0,3 %.

Большинство строений и домов восстановили сами люди. Многие были вынуждены продать свои разрушенные дома и сгоревший бизнес.

«Клооп» решил узнать, в каком состоянии находятся сожженные в 2010 году здания в Оше 10 лет спустя после трагедии.



Фото: Азаттык Фото: Азаттык Теперь тут поликлиника. Фото: Эльдияр Бакиров Фото: Эльдияр Бакиров

Школа №13 имени Хакимзода Хамзы находилась в центральной части города и была сожжена в ходе одного из многочисленных столкновений. Там обучались школьники преимущественно узбекской национальности.

Госдирекция по восстановлению Оша и Джалал-Абада сообщала, что школу «нельзя восстановить».



С помощью турецких средств на ее месте построили Центр семейной медицины. Неизменным осталось одно: это здание, как и десять лет назад, будут использовать как избирательный участок.

Фото: Фергана Фото: Эльдияр Бакиров

После июньских событий ресторану «Согдиана» пришлось сменить владельцев и название. Сначала его переименовали в «Ак-Ордо», а сегодня на входе висит вывеска «Азия Mix». Однако он не был восстановлен полностью — правая сторона заведения все еще ограждена ширмой, внутри которого полуразрушенный навес со следами поджогов.

Фото: Фергана Фото: Эльдияр Бакиров

Снимок летнего кафе у подножия Сулайман-Тоо был сделан зимой 2011 года. Даже спустя почти год его не спешили приводить в порядок. Сегодня на его месте продают турецкую выпечку.

Фото: Фергана Фото: Эльдияр Бакиров

На снимке, сделанном зимой 2011 года, запечатлено кафе возле берегов Ак-Бууры — вернее то, что он него осталось. За эти годы владелец заведения Golden Coast смог не только восстановить, но даже расширить и облагородить его.

Фото: Фергана Фото: Эльдияр Бакиров

На одной из центральных улиц были сожжены ресторан «Меркурий» и супермаркет «Народный». Сгоревшие здания были восстановлены, а вместо них сейчас работают кафе-ресторан «Алтын Ордо», авиакасса и компьютерный клуб «Cyber Arena».

Фото: Эльдияр Бакиров

Журналист «Reuters» стал свидетелем того, как горел один из трех супермаркетов «Мухаррам». До этого он был разграблен. После июньских событий владелец не смог восстановить свой бизнес. На сегодняшний день там магазин одежды «Brand Mix».

Фото: Фергана Фото: Эльдияр Бакиров

Надпись «Миру мир» на старом центральном рынке была узнаваемой деталью города. В ходе столкновений большая часть рынка была сожжена.

Власти решили не восстанавливать эту часть рынка и просто снесла его, а вместе с ним и надпись. Сейчас на его месте ведется стихийная торговля фруктами и овощами.

Фото: Фергана Фото: Эльдияр Бакиров Фото: Эльдияр Бакиров

Неизвестно, что было в этом двухэтажном здании на улице Алишера Навои, но сейчас там парикмахерская, игровой клуб, аптека и стоматология. Восстановления пришлось ждать около года. Зданию рядом с ним повезло меньше: даже сегодня оно не восстановлено, а его второй этаж сохранил следы пожара.

Фото: Фергана Фото: Эльдияр Бакиров

По сравнению с другими районами, микрорайону имени Кулатова (ранее «Западный») удалось избежать значительного ущерба. Но столкновения там все равно были. За эти годы многоэтажку покрасили.

Фото: Фергана Фото: Эльдияр Бакиров

Авиакасса находилась в районе гостиницы «Алай» и тоже попала под «горячую руку». Сейчас на ее месте функционирует заведение по ремонту ноутбуков.

Фото: Эльдияр Бакиров

Как известно, межнациональный конфликт начался возле гостиницы «Алай». Нам не удалось найти архивные фотографии разрушенного здания гостиницы. Сегодня она носит имя «Osh Grand Hotel Chavo», а ее владельцы утверждают, что гостиница стала «бизнес-отелем международного уровня».