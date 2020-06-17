Депутаты парламента одобрили кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также были одобрены программа и состав правительства. Теперь указ о назначении Боронова и членов правительства должен подписать президент.

Кандидатуру Боронова поддержали 105 депутатов, двое проголосовали против. Ранее коалиция парламентского большинства единогласно поддержала кандидатуру Кубатбека Боронова на пост технического премьер-министра.

«Вам оказали высокое доверие, думаю, что вы его оправдаете. Мы верим в то, что вы будете работать добросовестно. Надеемся, что во время выборов будет равное отношение ко всем кандидатам и все будет дисциплинированно», — сказал спикер парламента Дастан Жумабеков.

Боронов поблагодарил депутатов за одобрение кандидатуры и сказал, что правительство будет работать честно.

Состав правительства

В новом составе правительства, который одобрили депутаты, на должность первого вице-премьер-министра вместо Боронова назначен экс-депутат, лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Батырбеков.

Ранее Батырбеков досрочно сдал мандат и уступил место следующему в списке кандидатов партии, чтобы подготовиться к участию в парламентских выборах.

На должность руководителя аппарата правительства назначен Таалайбек Темиралиев – бывший статс-секретарь МЧС. Боронов до вице-премьерства семь лет руководил этим министерством.

На должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи – Алтынбек Исмаилов, директор Парка высоких технологий.

В остальном состав кабмина остался без изменений.

Боронов отметил, что продолжит исполнение ранее принятой программы правительства «Единство. Доверие. Созидание».

Бывший глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку 15 июня, после отпуска, в который он ушел из-за уголовного дела о продаже радиочастот.