В Бишкеке 17 июня у Белого дома прошел мирный пикет против насилия в отношении женщин. Участники акции вели прямые трансляции мероприятия, поэтому их зрители в прямом эфире могли наблюдать за попыткой срыва пикета со стороны посторонней женщины.

View this post on Instagram Услуги правокатора A post shared by @ adiletick on Jun 16, 2020 at 11:51pm PDT Фото женщины, пытавшейся сорвать пикет

По словам участницы пикета Адель Исмаилхановой, активисты стояли у ворот Белого дома, соблюдая при этом дистанцию и санитарные нормы.

«Затем неизвестная женщина начала вырывать плакаты из рук, требовала, чтобы мы говорили на кыргызском языке. Назвала нас геями и лесбиянками. Начала лезть в драку и обвинять, что мы НПО, которое финансируется западом. Хотя мы никак не связаны с НПО. В этот момент милиционеров не было. Но когда они пришли, то никак не отреагировали, сказав, что эта женщина просто недовольна нашими действиями», – рассказала активистка.

*Женщина, попытавшаяся сорвать мирную акцию – председательница ОО «Кыргызстан аялдары» Замира Мамбетова. СМИ сообщали, что ее сняли с этой должности в 2015 году, однако на сайте Минюста она еще числится руководителем организации.

СМИ также сообщали, что против женщины возбуждали уголовное дело из-за взятки в 2012 году, когда она работала заместителем директора в Профессиональном лицее № 6 в Таласской области. В ГУВД Таласа нам сказали, что информация о дело против Мамбетовой действительно возбуждали — а вот его результат обязались уточнить позднее.

На видеозаписи трансляции видно, как женщина преследовала участников пикета, нарушая социальную дистанцию, отобрала у них плакаты. Кроме того, она постоянно пыталась связаться с кем-то по телефону и угрожала активитам, что сейчас вызовет каких-то людей.

По словам одного из активистов, участвовавших в пикете, он обратился к стоявшим неподалеку милиционерам с просьбой остановить женщину.

Между ними произошел такой диалог, который тоже попал на запись:

– Мы вас предупреждали, сейчас чрезвычайная ситуация, собираться нельзя. На ваш митинг люди собираются, уйдите в другое место, ладно?

– Я достою свой час и уйду. Я стою спокойно, никого не трогаю, ко мне подошла женщина, начала на меня нападать.

– Это понятно, они тоже свое недовольство высказывают.

– Какое недовольство, я против насилия. Какое недовольство, это незаконно.

– Тогда можете заявление написать.

– А вы его примите? Вы его рассмотрите?

– Обязательно примем.

– Я вам не верю.

После того, как женщина попыталась вырвать из рук одной из пикетчиц фиолетовый флаг, другие активисты снова обратились к милиционерам, наблюдавшим за происходящим.

– Она тоже свое мнение высказывает.

– Но она не имеет право ко мне подходить.

– Ну это вы ей объясните.

– Почему я должна объяснять? Это же вы правоохранительные органы.

– А что правоохранительные органы каждому должны объяснять?

– Ну конечно, вы следите за порядком, может быть вы просто плохо знаете свою работу?

– Мы за порядком следим, из-за этого мы и приходим сюда, девушка.

Еще один сорванный пикет

Одиночные пикеты против насилия над женщинами пытались провести 15 июня — причиной стало видео с истязанием женщины из Сузака. Женщину избивал муж, на шею ей повесили шины, набитые камнями — в результате она получила сотрясение мозга.

Некоторые участники пикетов также хотели поддержать незаконно задержанного борца против пыток Камиля Рузиева.

Хотя Конституция дает полное право выходить на одиночные пикеты, сотрудники ГУВД Бишкека разогнали пикетирующих перед Белым домом, отбирали и рвали их плакаты.

«Было около 10:55, когда к нам начали подходить милиционеры. Нас было около десяти человек. Мы даже не контактировали друг с другом, а просто поздоровались и находились на дистанции примерно в два метра. Затем на нас напали милиционеры, у каждого из нас порвали плакаты, сгруппировали нас и говорили, что мы не сохраняем дистанцию», — рассказала участница пикета.

Милиционеры аргументировали разгон мирных демонстрантов сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

«По закону во время карантина нельзя устраивать никакие пикеты, забастовки. Мы объясняем это и на других митингах, и они расходятся. Если мы сейчас их не уведем отсюда, то придут другие люди, начнется шум. И кто тогда будет виноватым? Опять силовые структуры за то, что не защитили их», — сказал замначальника ГУВД Бишкека Эрлан Атантаев.

Про тематику самих пикетов Атантаев сказал, что «сам против насилия в семье, но этим уже занимаются соответствующие органы».

Незадолго до пикета суд признал законным штрафы в отношении участниц марша за права женщин, на которых 8 марта напали провокаторы — они били их и рвали их плакаты. Милиционеры не отреагировали на нападавших, хотя были на месте происшествия, а затем агрессивно задержали участниц марша, ломая их транспаранты.