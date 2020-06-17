В соцсетях появилась реклама заведения «Kozu Grill», в которой пропагандируют ала-качуу — похищение женщин для принуждения к браку, которое часто приводит к изнасилованию похищенной. После критики пользователей рекламу из соцсетей удалили — рассказываем, что не так с этим роликом и почему похищение и насилие в отношении людей не повод для шуток.

Мясо важнее человека

По сюжету ролика, отец и сын сидят в юрте, а рядом сидит похищенная девушка.

«Зря ты это сделал, украл дочь известного человека», – говорит отец. Сын отвечает, что его отец сам украл его мать в свое время. По словам парня, нужно два дня, чтобы девушка полюбила его.

Его отец выступает против, говоря, что он со своей женой женился по любви. Потом успокаивает сына, что как-нибудь уговорит будущих сватов. После этого к ним врывается отец девушки. Сначала он намеревается забрать свою дочь, но, попробовав козу гриль, передумывает, несмотря на сопротивление дочери.

Позже оказывается, что младшую сестру девушки похитили в Иссык-Кульскую область. Узнав об этом, их отец пускается в погоню. А отец парня поздравляет его за то, что у него появился свояк, так как козу гриль теперь открылся и на Иссык-Куле.

«Угощая мясом ягненка, можно решить многие проблемы», — резюмирует актер Азамат Исмаилов, сыгравший отца похитителя.

Нормализация преступления

На момент публикации материала ролик был удален из аккаунтов Исмаилова и самого ресторана. Похищение для принуждения к браку — это преступление, которое карается реальным сроком по законам Кыргызстана. И это реальная проблема страны — по статистике, каждую 17 девушку в Кыргызстане похитили для вступления в брак без её согласия.

Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

Кыргызские рекламодатели не в первый раз пытаются нормализовать реальное преступление через рекламу, они уже воспевали похищение женщины в ролике с «невестой», которая согласилась остаться с похитителем из-за «хорошей квартиры».

После и авторы рекламы, и рекламодатели оправдывались, что это лишь юмор, не понимая, что подобный юмор делает преступление нормой. Через продукты поп-культуры, рекламу, шутки в обществе успешно закрепляются негативные стереотипы.

В Управлении рекламы и защиты прав потребителей Госагентства антимонопольного регулирования подали жалобу на рекламу «Kozu Grill» — в ведомстве пояснили, что ее рассмотрят в ближайшее время.

Ала-качуу

В 2013 году в уголовном кодексе Кыргызстана ужесточили наказание за ала-качуу (похищение девушек для насильственного вступления в брак). Для примера, на ноябрь 2018 года зарегистрировано всего 895 обращений. Из них только 18% стали уголовными делами, а до суда дошли лишь 28 случаев.

Многие не обращаются в правоохранительные органы, а под давлением похитителей остаются у них. Согласно отчету по гендерным вопросам ООН, каждая пятая семья в Кыргызстане создана путем похищения невесты.

По Уголовному Кодексу, похищение человека для принудительного вступления в брак наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет. За похищение несовершеннолетней предусмотрен лишение свободы от 7,5 до 10 лет и штраф до 200 тысяч сомов.

Резонанс в обществе вызвало убийство молодой Бурулай Турдалы кызы — ее в 2018 году дважды похитил один и тот же мужчина. Когда при втором похищении его задержала милиция, он убил девушку в здании РОВД.

Тогда внимание на дело обратили политики и чиновники, вплоть до президента — а в обществе твердили, что все — больше девушек похищать не будут. Но не прошло и месяца, как стало известно о похищении и изнасиловании молодой бишкекчанки, которую хотели вынудить согласиться на брак с незнакомцем.

Хотя и похитителя Бурулай, и его подельника осудили, а к милиционерам, допустившим убийство девушки, применили санкции, женщин по-прежнему похищают и принуждают к браку — а рекламодатели, создатели сериалов и поп-звезды публично оправдывают преступление.

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