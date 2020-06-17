Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН)сообщила, что видео с избиением Эмилбека Кимсанова «возможно является фэйком».

Тем не менее депутат Дастан Бекешев попросил взять на контроль дело об избиении Кимсанова, которого задержали после жалоб на преследование со стороны клана Матраимовых.

*Кимсанова называют человеком из окружения экс-зампреда таможни Раима Матраимова. Недавно бывший таможенник рассказал, что Матраимов требовал у него доставки журналиста Али Токтахунова «живым или мертвым». В течении 2020 года близкие Киманова записали несколько видеообращений к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в которых рассказали о давлении со стороны клана Матраимовых. Матраимовы все отрицают.

Попросил кабмин взять на контроль дело об избиении Эмильбека Кимсанова. Подробнее: https://t.co/B3tiLUdfhP — Дастан Бекешев (@bekeshev) June 17, 2020

Кандидат на должность премьера Кубатбек Боронов сказал Бекешеву, что соответствующие органы разберутся с избиением бывшего чиновника.

Возможно фейк

По данным ГСИН, помещение на видео не соответствуют месту в СИЗО-1, в котором содержался Кимсанов. Госслужба настаивает, что Кимсанов за время пребывания в СИЗО-1 не жаловался на спецконтингент или сотрудников СИЗО.

«Кимсанов написал объяснительную, где утверждал, что он никаких конфликтов с другими заключенными не имеет и что с сообщениями его адвоката о том, что ему угрожает опасность он не согласен», — пишет ГСИН. Первоначально в Камере Кимсанова было еще три заключенных. Хотя служба отрицает избиение, она сообщает, что 10 апреля Кимсанов обращался к администрации СИЗО с просьбой поместить его в отдельную камеру.

Сейчас Кимсанов уже содержится в другом учреждении — СИЗО-50, и соседствует с бывшим сотрудником правоохранительных органов. В этом СИЗО содержатся особо опасные преступники — непонятно, что там делает бывший чиновник, которого задержали из-за драки с коллегой, сыном бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева. Причем драка была два года назад.

Ранее адвокатесса Кимсанова жаловалась на то, что его переводят в это СИЗО и ГСИН опровергла ее слова. Но в комментарии «Клоопу» ведомство упомянуло, что постановление о переводе бывшего таможенника было написано еще 8 июня. В итоге 16 июня Госслужба все же подтвердила его перевод.

Избиение в СИЗО

Адвокатесса Эмилбека Кимсанова Назгуль Суйунбаева опубликовала видео, где заснято, как двое мужчин избивают еще одного.

Она заявила, что это видео с избиением Кимсанова в СИЗО-1 — его семья рассказала об избиении еще в апреле.

Суйунбаева сообщила «Клоопу», что видео было снято 3 апреля 2020 года, когда Кимсанова только перевели в СИЗО-1.

«Когда я разговаривала с Кимсановым, он подтвердил, что его избили. Мы нашли видео, где было заснято его избиение», — сказала она. Кроме того были опубликованы фотографии, где на теле Кимсанова можно увидеть гематомы.

По ее словам, 10 апреля Кимсанова допросили по факту избиения и он сказал во время допроса госслужбе, что ничего не было. Тем не мене, 12 апреля Суйунбаева обратилась с заявлением в Генпрокуратуру, которая передала его в Госслужбу исполнения наказаний.

Дело Эмилбека Кимсанова

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы Эмилбек Кимсанов был задержан в Санкт-Петербурге 20 февраля этого года и в последующем экстрадирован в Кыргызстан.

Он обвиняется в избиении Авдандила Конгантиева — сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева. Кимсанов заявляет, что дело было возбуждено и закрыто два года назад.

Сначала года к президенту с требованием выпустить Кимсанова обратились его жена и несколько раз его родственники. Однако пресс-служба президента пока никак не ответила на эти обращения.

Одним из первых к Жээнбекову обратился его брат Эмирбек. Он рассказывал, что Кимсанов был вынужден бежать в Россию из-за отказа выполнять приказы Раима Матраимова. По его словам, Эмилбеку Кимсанову поступали угрозы со стороны семьи Матраимовых из-за его слов: «Я не буду вмешиваться в коррупционные дела Раима».

В свою очередь, депутат Искендер Матраимов — старший брат экс-замглавы таможенной службы Раима Матраимова — назвал все обвинения очернением.

9 апреля 2020 года жена Кимсанова Мария Заворотняя обратилась к президенту за помощью. Она рассказала, как «один из влиятельных людей в Кыргызстане» через милиционеров и спортсменов «угрожал ему убийством».

Позднее Заворотняя опубликовала в соцсетях видео с Кимсановым. В этом видео Кимсанов рассказывает, что Раим Матраимов приказал привести журналиста Радио «Азаттык» Али Токтакунова, который проводил расследование о доходах семьи Матраимова, «живым или мертвым».

Депутат Искендер Матраимов сообщил, что за эти слова Кимсанов «ответит перед Богом и законом». Также он добавил, что «перед выборами появляются и более фантастические сказки».

В МВД сообщили, что Кимсанов был допрошен 10 апреля в присутствии своего адвоката, но не давал показаний относительно опубликованного его женой видео.

Правоохранители также заявили, что следствие относительно угроз в адрес журналиста Али Токтакунова начнется только после подачи официального заявления со стороны Кимсанова или его жены.

11 июня стало известно, что участников видеообращения, которые потребовали освобождения Кимсанова, задержала милиция. Правоохранители объяснили это «нарушением режима карантина». В эти дни президент Сооронбай Жээнбеков был в Ошской области.