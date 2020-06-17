Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Джалал-Абадской области умер мужчина 1984 года рождения с подтвержденным коронавирусом.

«11 июня этот парень поехал из Бишкека в Джалал-Абадскую область на похороны. Там у него появились симптомы заболевания. 12 июня он обратился в Джалал-Абадскую областную больницу и был госпитализирован в инфекционное отделение», — рассказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 17 июня.

По словам Усенбаева, признаки болезни появились у мужчины еще в Бишкеке, он занялся самолечением, принимал антибиотики и жаропонижающие препараты. При этом мужчина работал на рынке, продавал фрукты и овощи. Несмотря на свое состояние, он выехал в Джалал-Абадскую область, где ему стало хуже.

«Были использованы все возможности для лечения, но рентген показал, что у него была двусторонняя пневмония. Она ухудшилась, и пациента подключили к аппарату искусственного дыхания», — сказал замминистра.

От двусторонней пневмонии и полиорганной недостаточности, вызванной коронавирусом, у мужчины остановилось сердце.

Всего за время пандемии в Кыргызстане умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Минздрав в статистике засчитал смерть мужчины, умершего в Ошской областной больнице 16 июня от онкологической болезни.

На 17 июня в стране зафиксировано 2562 случая заражения COVID-19.