Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки был выявлен 21 случай инфицирования коронавирусной инфекцией среди медработников Кыргызстана:

• г. Бишкек – 6

• Чуйская область – 12

• Баткенская область – 2

• Таласская область – 1

Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 8 медработников.

Всего за все время в стране подтвердилось 495 диагнозов COVID-19 у медсотрудников. Из них выписались из стационаров с выздоровлением 367 медработников.

Зараженным медикам полагаются компенсационные выплаты в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — миллион сомов. Однако решать, кому выплатят компенсацию, будет комиссия.

Исполняющий обязанности главы правительства Кубатбек Боронов 16 июня заявил на заседании коалиции парламентского большинства, что все медработники и милиционеры получат обещанные компенсации в полном объеме.

По его словам, врачи получили выплаты за все отработанные дни, а жалобы отдельных медиков, не получивших надбавки, будут рассмотрены и урегулируются.

«Согласно решению специальной комиссии, с февраля каждому медработнику выплачивается в соответствии с вовлеченностью, если не ошибаюсь, от 39 тысяч до 49 тысяч сомов. Там не должно возникнуть никаких проблем. Некоторые, еще не получившие [компенсации], жалуются – над этим работают. У некоторых неправильно указаны цифры, и во время перевода на карточку бывают проблемы. Всем остальным полностью произведены выплаты», — отметил он.

Кубатбек Боронов добавил, что на выплату компенсаций медикам предусмотрено 700 млн сомов, а на компенсации милиционерам – 430 млн.

На 17 июня в Кыргызстане зафиксировано 2562 случая заражения коронавирусом. 30 из них окончилось летальным исходом.