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По данным Республиканского штаба, на 17 июня по стране зарегистрировано 90 новых случаев заражения СOVID-19:

  • Бишкек — 36;
  • Чуйская область — 29;
  • Ош — 7;
  • Ошская область — 6;
  • Баткенская область — 3;
  • Джалал-Абадская область — 3.
  • Таласская область — 6.

Всего по республике зафиксировано 2562 случая заражения.

Из 90 вновь выявленных случаев 12 — завозные, 42 человека были под медицинским наблюдением из-за контакта с людьми с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Замминистра Нурболот Усенбаева сообщил, что в остальных 36 новых случаях источник инфекции не обнаружен.

Среди медицинских работников за прошедшие сутки подтвердили 21 случай заражения коронавирусной инфекцией:

  • Бишкек — 6;
  • Чуйская область — 12;
  • Баткенская область — 2;
  • Таласская область — 1.

Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 8 медработников.

За сутки из стационара выписано 54 пациента:

  • Бишкек — 9;
  • Чуйская область — 4;
  • г.Ош — 9;
  • Ошская область — 16;
  • Нарынская область — 3
  • Иссык-Кульская область — 4..

Всего по стране с выздоровлением выписан 1901 пациент.

За сутки в Джалал-Абадской области зафиксирован еще один случай смерти человека с COVID-19. За время пандемии погибли всего 30 человек с коронавирусом с учетом мужчины, умершего от онкологической болезни 16 июня в Ошской областной больнице.

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