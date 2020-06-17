По данным Республиканского штаба, на 17 июня по стране зарегистрировано 90 новых случаев заражения СOVID-19:

Бишкек — 36;

Чуйская область — 29;

Ош — 7;

Ошская область — 6;

Баткенская область — 3;

Джалал-Абадская область — 3.

Таласская область — 6.

Всего по республике зафиксировано 2562 случая заражения.

Из 90 вновь выявленных случаев 12 — завозные, 42 человека были под медицинским наблюдением из-за контакта с людьми с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Замминистра Нурболот Усенбаева сообщил, что в остальных 36 новых случаях источник инфекции не обнаружен.

Среди медицинских работников за прошедшие сутки подтвердили 21 случай заражения коронавирусной инфекцией:

Бишкек — 6;

Чуйская область — 12;

Баткенская область — 2;

Таласская область — 1.

Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 8 медработников.

За сутки из стационара выписано 54 пациента:

Бишкек — 9;

Чуйская область — 4;

г.Ош — 9;

Ошская область — 16;

Нарынская область — 3

Иссык-Кульская область — 4..

Всего по стране с выздоровлением выписан 1901 пациент.

За сутки в Джалал-Абадской области зафиксирован еще один случай смерти человека с COVID-19. За время пандемии погибли всего 30 человек с коронавирусом с учетом мужчины, умершего от онкологической болезни 16 июня в Ошской областной больнице.