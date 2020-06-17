По данным Республиканского штаба, на 17 июня по стране зарегистрировано 90 новых случаев заражения СOVID-19:
- Бишкек — 36;
- Чуйская область — 29;
- Ош — 7;
- Ошская область — 6;
- Баткенская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 3.
- Таласская область — 6.
Всего по республике зафиксировано 2562 случая заражения.
Из 90 вновь выявленных случаев 12 — завозные, 42 человека были под медицинским наблюдением из-за контакта с людьми с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
Замминистра Нурболот Усенбаева сообщил, что в остальных 36 новых случаях источник инфекции не обнаружен.
Среди медицинских работников за прошедшие сутки подтвердили 21 случай заражения коронавирусной инфекцией:
- Бишкек — 6;
- Чуйская область — 12;
- Баткенская область — 2;
- Таласская область — 1.
Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 8 медработников.
За сутки из стационара выписано 54 пациента:
- Бишкек — 9;
- Чуйская область — 4;
- г.Ош — 9;
- Ошская область — 16;
- Нарынская область — 3
- Иссык-Кульская область — 4..
Всего по стране с выздоровлением выписан 1901 пациент.
За сутки в Джалал-Абадской области зафиксирован еще один случай смерти человека с COVID-19. За время пандемии погибли всего 30 человек с коронавирусом с учетом мужчины, умершего от онкологической болезни 16 июня в Ошской областной больнице.