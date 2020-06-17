В Оше в здании Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями у одного из сотрудников при повторном тесте подтвердили COVID-19. Об этом сообщила «Клоопу» пресс-секретарь Финполиции Анастасия Пискур.

В здании, где работал сотрудник с COVID-19, проводят обработку и оно закрыто, а за другими сотрудниками ведется наблюдение.

«Сотрудники наблюдаются, так как принимать граждан или осуществлять работу будет в ближайшее время неправильно», — пояснила Пискур.

Согласно данным минздрава, на 17 июня в Кыргызстане зафиксировано 2 562 случая заражения коронавирусом. Из стационаров с выздоровлением выписали 1 901 человека. За время пандемии умерли 30 человек с COVID-19.