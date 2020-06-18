Адвокат обвиняемого по делу об изнасиловании 13-летней девочки Кайрат Загибаев считает, что на судью Первомайского суда Айбека Эрнис уулу «началась травля» после того, как он вынес оправдательный приговор его клиенту.

«Идет явное давление на суд, подготовка к Верховному суду, чтобы видимо продолжать нести тот бред, который был у нас во всех инстанциях, мать уже затаскала свою девочку. Суд разобрался и это ее не устраивает», — заявил на пресс-конференции Загибаев.

Он настаивает на том, что обвиняемый по делу не виновен.

«Из материала дела, есть показания на месте, где девочка должна была показать, где это произошло, но она показала то один туалет, то другой. Мы считаем, что сомнительные заявления были составлены», — заявил Загибаев.

Он также добавил, что ни один из свидетелей не подтвердил «сомнительные показания потерпевшей» и неоднократно негативно высказался в сторону матери пострадавшей, которая и добивается наказания подозреваемого.

Разбирательство по уголовному делу

По информации родителей девочки, изнасилование произошло еще в 2016 году, однако об стало известно только в 2018 году. Родители обратили внимание на изменение поведения девочки — в школе им сообщили, что у ребенка может быть депрессия. Она стала замкнутой и наносила себе травмы.

По словам адвоката девочки, она рассказала родителям, что вожатый из детского лагеря, встретив ее в торговом центре, насильно завел туалет, применил силу и совершил действия сексуального характера. Он пригрозил ей расправой и она молчала об этом.

Родители девочки жаловались, что следователи отказались возбуждать дело, пока историю не осветили в СМИ. Расследование проходило тяжело и у девочки была попытка суицида.

И Первомайский районный суд, и Бишкекский горсуд оправдали подозреваемого. Узнав об этом, тему в парламенте подняла депутатка Айсулуу Мамашева. Она сообщила, что экспертиза подтвердила сексуальное насилие над ребенком.

Омбудсмен Токон Мамытов заявил, что нужно привлечь к ответственности четырех судей из Бишкека, выносивших решение по делу об изнасиловании в отношении 13-летней девочки. Это касается судьи Первомайского райсуда Айбека Эрнис уулу и еще трех судей Бишкекского горсуда — Замирбека Алгожоева, Керезбека Есекеева и Жамилю Сабитову.

О привлечении к ответственности просили и кыргызстанцы — они запустили петицию против судьи Первомайского района Айбека Эрнис уулу. Именно на его «травлю» пожаловался адвокат подозреваемого в изнасиловании.

Институт омбудсмена считает, что Эрнис уулу сделал грубые процессуальные нарушения, рассматривая дело об изнасиловании подростка.

Судей Бишкекского горсуда критикуют за то, что они не приняли во внимание выступление прокуроров, доказавших вину подозреваемого, показания пострадавшей девочки, заключения экспертиз и заключение эксперта-полиграфолога, зафиксировавшего ложь подозреваемого при ответах на вопросы.

Прокурор обжаловал решение суда — заседание пройдет в конце августа.