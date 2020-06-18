ГУВД Бишкека сообщило о задержании арендатора точки фастфуда, в которой 15 июня при пожаре погиб один человек. Мужчину водворили в изолятор и возбудили уголовное дело по статье «Нарушение пожарной безопасности».

Пожар произошел в южной части города Бишкек — очевидцы рассказывали, что горели сразу несколько точек питания и аптека. Погиб 25-летний парень. Сгорели аптека, магазин и две точки фастфуда.

«Личность погибшего установлена. Он погиб в результате взрыва газового баллона в точке фастфуда, расположенной на пересечении улиц Сухэ-Батора и Юнусалиева в 6 микрорайоне Бишкека. Установлено, что он не являлся работником фастфуда», — сообщили в милиции.

МЧС не раз сообщало о том, что во многих точках быстрого питания не соблюдаются правила пожарной безопасности.

Чаще всего причиной пожара становится взрыв газового баллона. В июне уже происходил подобный взрыв в другой точке фастфуда, но там никто не погиб.

Самым резонансным случаем был взрыв газового баллона в кафе быстрого питания «Антошка» осенью 2019 года. Во время пожара погибла сотрудница кафе, 15 человек получили ожоги разной степени, семь из них были детьми.

Заглавное фото: Издание «Кактус».