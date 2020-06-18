<section><h2></h2><h2>Карантин закончился, а я еще боюсь. Жизка? Пройдите наш тест, чтобы не паниковать! :pill: :no_entry: </h2><p></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Что вы знаете о коронавирусе в Кыргызстане? </span></p></section><section><h2></h2><h2></h2><h2 dir="ltr">Начнем с легкого. Это первый коронавирус в мире?</h2></section><section><h3><h2>18-го марта минздрав объявил о первых трех случаях. А как они появились в Кыргызстане?</h2></h3></section><section><h3><h2>Перед вами разбивка по возрасту всех, у кого обнаружили коронавирус. А как вы думаете, для кого COVID-19 опаснее всего?</h2></h3></section><section><h3><h2 dir="ltr">Началось лето, а с ним и ваш отпуск! Внешние границы пока закрыты из-за коронавируса, но вы все же хотите как-то интересно провести время. Куда поедете? </h2></h3></section><section><h3><h2>Посмотрите на график: что здесь происходит?</h2></h3></section><section><h3><h2>Перед вами график со статистикой по Кыргызстану. Если розовая линия — это все случаи коронавируса, то что означает зеленая? </h2></h3><p></p></section><section><h3><h2>В Таласе зафиксировали коронавирус только в июне. Почему? </h2></h3></section><section><h3><h2>График показывает количество инфицированных и вылеченных медиков в Кыргызстане. Что на нем происходит? <em>(</em><em>выберите все правильные ответы</em><em>)</em></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr">Последний вопрос. Представьте, что сегодня вы впервые поедете в офис, да еще и на общественном транспорте! Как защититься? <em>(выберите все правильные ответы)</em> </p></h2></h3></section><section><h2></h2><h2><p dir="ltr">:mask: :syringe: Внимание, вас уже чипировали! </p></h2><p><h2><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Не волнуйтесь, вы не один, кто не понимает, что за вирус вокруг и что такое пандемия. Это новые и сложные времена, поэтому важно всегда быть в курсе происходящего (и не вестись на фейки!) К счастью, вы можете найти все данные и истории о коронавирусе у нас на «Клоопе» и <a href="http://opendatacovid.tilda.ws/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">на сайте открытых данных</a> по COVID-19 в Кыргызстане.</span></p></h2><h2><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;"> </span></p></h2><h2><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;"></span><span style="font-size:16px;">Надеемся, вы узнали что-то новое и вам понравилось анализировать данные. Данные — это информация, которую можно преобразовать в новые знания. Иногда они могут вводить в заблуждение, поэтому нужно оставаться бдительным и критически анализировать эту информацию. </span></p></h2></p><p> </p><h2><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;">Не забудьте зайти на наш <a href="http://opendatacovid.tilda.ws/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">дашборд</a> и посмотреть на все открытые данные по Кыргызстану! Если вы заметили еще что-то интересное по данным, напишите нам на <a href="mailto:schoolofdatakg@gmail.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">schoolofdatakg@gmail.com</a>. </span></span></p></h2></section><section><h3><h2>:pill: :nerd_face:<strong> </strong>Когда вы говорите корона, то уточняйте, что это вирус</h2></h3><p></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;"></span></p><p><span style="font-size:16px;">Неплохо! Надеемся, что вы узнали для себя что-то новое и вам понравилось анализировать данные. Данные — это информация, которую можно преобразовать в новые знания. Иногда они могут вводить в заблуждение, поэтому нужно оставаться бдительным и критически анализировать эту информацию. </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;"></span></p><p> </p><p><span style="font-size:16px;">Не забудьте зайти на наш <a href="http://opendatacovid.tilda.ws/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">дашборд</a> и посмотреть на все открытые данные по Кыргызстану! Если вы заметили еще что-то интересное по данным, напишите нам на <a href="mailto:schoolofdatakg@gmail.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">schoolofdatakg@gmail.com</a>.</span></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr">:sunglasses: :pill: Вы и сам своего рода медик</p></h2></h3><p></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Вау, вы всегда в курсе дела и это видно! Продолжайте в том же духе. </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Спасибо, что прошли наш тест! Надеемся, вы узнали что-то новое и вам понравилось анализировать данные. Данные — это информация, которую можно преобразовать в новые знания. Иногда они могут вводить в заблуждение, поэтому нужно оставаться бдительным и критически анализировать эту информацию. </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Не забудьте зайти на наш <a href="http://opendatacovid.tilda.ws/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">дашборд</a> и посмотреть на все открытые данные по Кыргызстану! Если вы заметили еще что-то интересное по данным, напишите нам на <a href="mailto:schoolofdatakg@gmail.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">schoolofdatakg@gmail.com</a>. </span></p><br /></section>

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