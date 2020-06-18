Три месяца назад в Кыргызстане впервые обнаружили коронавирус. За это время мы пережили режим чрезвычайного положения, маршрутные листы, а магазины и кафе успели закрыться и заново открыться.
Каждый день Штаб сообщает о новых случаях заражения (и их много!), но действительно ли все так страшно? Что сейчас происходит с медиками? Каким способом заражаются чаще?
В коллаборации со «Школой данных», мы подготовили для вас тест.
Проверьте, что вы знаете о коронавирусе в Кыргызстане!
Авторы: Азиза Раимбердиева и Бану Багери
Коллажи: Майя Абдылдаева
Дата-редакторы: Айзада Тома, Алтынай Мамбетова, Савия Хасанова, Анастасия Валеева
Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.