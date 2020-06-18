1 min read

Три месяца назад в Кыргызстане впервые обнаружили коронавирус. За это время мы пережили режим чрезвычайного положения, маршрутные листы, а магазины и кафе успели закрыться и заново открыться.

Каждый день Штаб сообщает о новых случаях заражения (и их много!), но действительно ли все так страшно? Что сейчас происходит с медиками? Каким способом заражаются чаще?

В коллаборации со «Школой данных», мы подготовили для вас тест.

Проверьте, что вы знаете о коронавирусе в Кыргызстане!

Мастер викторин - на базе Riddle

Авторы: Азиза Раимбердиева и Бану Багери

Коллажи: Майя Абдылдаева

Дата-редакторы: Айзада Тома, Алтынай Мамбетова, Савия Хасанова, Анастасия Валеева

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА