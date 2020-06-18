Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента поднял вопрос об избиениях в исправительных учреждениях, приведя в пример случай с бывшим таможенником Эмилем Кимсановым.

*Кимсанова называют человеком из окружения экс-зампреда таможни Раима Матраимова. Бывший таможенник рассказал, что Матраимов требовал у него доставки журналиста Али Токтахунова «живым или мертвым». В течении 2020 года близкие Киманова записали несколько видеообращений к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в которых рассказали о давлении со стороны клана Матраимовых. Матраимовы все отрицают.

«В конце концов, когда у вас будут разбирательства по избиениям? Я понимаю, что у вас там иерархия – паханы, смотрящие. Понимаю, что ваши сотрудники завязаны и тоже боятся. Но такой дикости не должно же быть. Вот по этому конкретному видео с Эмильбеком Кимсановым», – обратился Бекешев к замглавы ГСИН Айвазу Кадырову.

Кадыров ответил, что сейчас по этому факту идут разбирательства, так как там «не все однозначно». На вопрос о том, что именно не однозначно, замглавы ГСИН пояснил, что Кимсанов не дает показаний.

«Конечно, он не даст показаний. Он же боится. Если он даст показания, то его обратно изобьют или убьют», – прокомментировал Бекешев.

«А как без показаний его признать потерпевшим?» – спросил Кадыров. Депутат ответил, что необходимо снять побои и провести медицинскую экспертизу.

«Никто показаний не будет давать. Все знают, что там могут ночью убить, задушить. Вы все прекрасно понимаете. Пора уже порядок навести», – сказал он.

Замглавы ГСИН еще раз отметил, что расследование продолжается и пообещал доложить о результатах.

Бит или не бит

При этом адвокатесса Кимсанова Назгуль Суйунбаева уже сообщила о виновных в его избиении. Ссылаясь на бывшего таможенника она рассказала, что он подвергся насилию со стороны сотрудников СИЗО-1.

Publicerat av Назгуль Суйунбаева Tisdag 16 juni 2020

Ранее в Госслужбе исполнения наказаний (ГСИН) заявили, что видео с избиением Эмилбека Кимсанова «возможно является фэйком». На видео видно, как двое мужчин избивают третьего. Видео было снято еще в апреле — тогда об избиении рассказала семья Кимсанова даже опубликовала его фотографии с гематомами.

ГСИН настаивает, что помещение на видео не соответствуют месту в СИЗО-1, в котором содержался Кимсанов. Госслужба настаивает, что Кимсанов за время пребывания в СИЗО-1 не жаловался на спецконтингент или сотрудников СИЗО.

Сейчас Кимсанов уже содержится в другом учреждении — СИЗО-50, и соседствует с бывшим сотрудником правоохранительных органов. В этом СИЗО содержатся особо опасные преступники — непонятно, что там делает бывший чиновник, которого задержали из-за драки с коллегой, сыном бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева. Причем драка была два года назад.

Ранее адвокатесса Кимсанова жаловалась на то, что его переводят в это СИЗО и ГСИН опровергла ее слова. Но в комментарии «Клоопу» ведомство упомянуло, что постановление о переводе бывшего таможенника было написано еще 8 июня. В итоге 16 июня Госслужба все же подтвердила его перевод.

Дело Эмилбека Кимсанова

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы Эмилбек Кимсанов был задержан в Санкт-Петербурге 20 февраля этого года и в последующем экстрадирован в Кыргызстан.

Он обвиняется в избиении Авдандила Конгантиева — сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева. Кимсанов заявляет, что дело было возбуждено и закрыто два года назад.

Близкие Кимсанова считают, что на самом деле задержание связано с его конфликтом с кланом Матраимовых. Они рассказали об угрозах и избиениях со стороны влиятельной семьи. Депутат Искендер Матраимов — старший брат экс-замглавы таможенной службы Раима Матраимова — назвал все обвинения очернением.