Парламентарии предложили 18 июня объединить выборную кампанию и голосование за депутатов в местные кенеши и парламент.

Предложение внес депутат Жыргалбек Турускулов, аргументируя его эпидемиологической ситуацией в стране. Он попросил главу Центризберкома Нуржан Шайлдабекову рассказать, сколько средств будет сэкономлено.

По словам Шайлдабековой в республиканском бюджете на парламентские выборы заложено 560 млн сомов, а на местные — в десять раз меньше — 56 млн.

«Прошло 40 дней избирательного процесса в местные кенеши. 24 млн сомов уже использовано и на шесть млн заключены договоры. Если провести одновременно и местные, и парламентские выборы, возможна экономия средств. Но я считаю, что должны быть рассмотрены и учтены и другие значимые вопросы избирательного процесса», — сказала глава ЦИК.

Согласно пятой статьи закона о местных выборах можно проголосовать за депутатов парламента и местных кенешей в один день, в случае, если срок местных депутатов истекает в период с 1 июня по 30 ноября.

«Но полномочия этих местных кенешей закончились в апреле, поэтому все было подготовлено для апреля и остановлено в связи с чрезвычайной ситуацией. Это другая правовая ситуация», — сказала Шайлдабекова.

Она добавила, что в законе не прописан порядок проведения выборов во время чрезвычайной ситуации, но вопрос объединения местных и парламентских избирательных кампаний можно рассмотреть, если при этом не будет риска для здоровья граждан.

Депутат Марлен Маматалиев считает идею объединить голосование за депутатов в местные кенеши и парламент «самой правильной», потому что это уменьшит риск заражения коронавирусом среди избирателей.

«Не надо будет снова и снова собирать народ, снова и снова агитировать, и снова отправлять людей на голосование. Тут вопрос не в экономии средств, самое главное — безопасность нашего народа», — считает депутат.

Избирательная кампания в местные кенеши была остановлена 23 марта указом президента из-за пандемии коронавируса. Выборы в Ошский и Каракольский горкенеш, а также в районные советы почти всех областей Кыргызстана должны были пройти 12 апреля.

Выборы в парламент запланированы на октябрь этого года. Последнее голосование за депутатов в парламент прошло 4 октября 2015 года.