У экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай на свой страничке в Твиттере.

В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно. https://t.co/G6zH75j3E1 pic.twitter.com/KMkYwOob4h — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) June 18, 2020

По его словам, сейчас Назарбаев находится в самоизоляции.

В Казахстане это уже не первый случай заражения коронавирусом среди чиновников.

Коронавирусом заразились министр здравоохранения Елжан Биртанов и председатель парламента Нурлан Нигматулин.

На самоизоляцию с подозрением на Covid-19 ушли премьер-министр Аскар Мамин, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, министр финансов Ерулан Жамаубаев и министр обороны Нурлан Ермекбаев.

Власти Казахстана сообщают, что в стране сейчас «достаточно сложная эпидемиологическая ситуация». Из-за роста числа заражённых коронавирусом, правительство Казахстана вводит дополнительные ограничения в некоторых городах страны.

На 18 июня в Казахстане зафиксировано 15 877 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 9 902 человек. 100 пациентов скончались.

*для сравнения в Кыргызстане на 18 июня зафиксировано только 2657 случаев заражения Covid-19. Выздоровевших 1933 а умерших 31.

Первый президент

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года.

После ухода с поста президента Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно, закон об этом принял парламент в мае 2018 года.

Совет безопасности координирует деятельность силовых структур, центральных и местных исполнительных органов и контролирует законопроекты. Решения Совета безопасности обязательны для исполнения госорганами Казахстана.

Также Назарбаев останется во главе провластной партии «Нур Отан», которая занимает большинство мест в парламенте.

В должность президента страны по предложению Назарбаева вступил Касым-Жомарт Токаев.