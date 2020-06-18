У здания парламента в центре Бишкека уже третий день проходят одиночные пикеты против насилия в отношении женщин. Люди стали выходить на пикеты после того, как увидели видео с истязанием женщины. На нем мужчина избивал свою супругу, повесив ей на шею шины, набитые камнями. Она получила сотрясение мозга.

Первый пикет прошел 15 июня и его разогнали милиционеры — тем самым нарушив конституционное право на мирные демонстрации. Пикет разогнали, хотя его участники соблюдали дистанцию и были в масках. При этом участники рассказали об агрессии со стороны правоохранительных органов — милиционеры забирали и уничтожали плакаты с высказываниями против насилия.

Второй пикет прошел 17 июня — его пыталась сорвать провокаторша. Женщина агрессировала, нападала на участников мирного пикета, отбирала у них плакаты и рвала их. На видео с пикета ее опознали как председательницу ОО «Кыргыз аялдары» Замиру Мамбетову — она сама регулярно участвует в разных акциях протеста, например, она требовала, чтобы Турция принесла извинения России за сбитый самолет.

Кроме пикетов прошел и онлайн-митинг против насилия в отношении женщин.