Только один депутат выступил против заключения комиссии, расследовавшей смерть бизнесмена Айеркена Саймаити, а 72 — одобрили.

Депутатов не смутило, что комиссия озвучила лишь общеизвестные факты об убитом, почти ничего не сказала о его смерти, показала видео об оправдании отмыва денег и большую часть выступления посвятила тому, Кыргызстану не нанесен ущерб выводом более 900 млн долларов.

Накануне выступления комиссии из нее вышел депутат Мирлан Жээнчороев, сказав, что она не сможет достигнуть результатов, для которых создавалась — он был не согласен с заключением коллег.

При этом на заседании сообщили, что под заключением комиссии подписались девять ее членов. Это председатель Талант Мамытов, а также депутаты Омурбек Бакиров, Сайдолимжон Джураев, Аалы Карашев,Талант Мамытов, Закир Шарапов, Данияр Толонов, Джаныбек Бакчиев и Тынчтык Шайназаров.

Объясняем, что рассказала комиссия — это и есть заключение, которое одобрил парламент.

Талант Мамытов

Общеизвестные факты

Доклад зачитал Талант Мамытов, возглавляющий комиссию. Сначала он рассказал о работе комиссии, а затем зачитал «факты» о жизни Айеркена Саймаити.

Например, он рассказал о том, что сотрудник ГРС незаконно выдал паспорт Айеркену Саймаити, а против бизнесмена возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также он сказал, что бизнесмен общался с экс-консулом Кыргызстана в Турции Эркином Сопоковым, из-за чего пользовался его машиной. Сейчас чиновник под следствием и дает неподтвержденные фактами показания против журналистов «Азаттыка».

Согласно заключению комиссии, Саймаити вывозил деньги через свой счет и банковский счет компании своей жены Вуфули Бумайлияму «Абдыраз» для коммерческих организаций — впрочем, об этом уже было известно из журналистского расследования.

Комиссия определила, что он до 2012 года переводил средства предпринимателей рынка «Тураталы» в Карасуйском районе через свои счета в Турцию и Китай для оплаты за товары.

Начиная с 2012 года, он в сотрудничестве с Хабибулой Абдукадыром вывозил через Кыргызстан денежные средства от продажи товаров народного потребления на рынке Абу-Сахий.

«В связи с запретом в Узбекистане на официальный вывоз наличных денежных средств в иностранной валюте была создана схема, при которой деньги для покупки товаров вывозились в Кыргызстан и через Айеркена Саймаити переводились в Китай, Турцию и другие страны», — зачитал депутат.

По официальным данным правоохранительных органов, в период с 2011 до 2017 года через счета Айеркена Саймаити и компании «Абдыраз» в общем было переведено 932,7 млн долларов нескольким сотням контрагентам в Китае, Германии, Турции, Литве, Великобритании и других странах.

Затем Мамытов рассказал о следственных мероприятиях, которые ведут правоохранительные органы Кыргызстана в отношении Саймаити и компании «Абдыраз» за неуплату налогов, мошенничество и незаконный вывоз средств.

Снова видео вместо доказательств

На прошлом заседании ГКНБ показал видео со свидетелями, обвиняющими журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова в получении 100 тысяч долларов от Саймаити. По версии ГКНБ, Саймаити дал эти деньги Токтакунову за его журналистские материалы, чтобы надавить на Абдукадыра и выбить из него средства. Впрочем, тогда же ГКНБ признал, что документальных доказательств этому нет.

На этом заседании показали видео информагентства «Элдик медиа» под названием «Кому принадлежат $700 млн?» Мамытов заявил, что в нем содержатся сведения, которые Саймаити предоставил журналисту «Азаттыка» Али Токтакунову.

Хотя узнать о сведениях, которые предоставил Саймаити журналисту «Азаттыка» можно было и из видео самого «Азаттыка».

Тут можно увидеть оправдание отмыва денег под эпичную музыку.

В видео журналисты, как и многие чиновники до них, пытаются оправдать отмыв денег через Кыргызстан тем, что они могут принадлежать предпринимателям из других стран.

В видео настаивают, что вреда в вывозе средств из Кыргызстана нет — при этом журналисты не предоставляют документальных доказательств своим утверждениям.

В качестве эксперта в видео выступает журналист Нарын Айып, считающий, что из средств, вывезенных из Кыргызстана, кыргызскими были только налоги.

«Название второго расследования [журналистов] “Грабеж [и покровительство в сердце Центральной Азии]”, которое подразумевает насильное изъятие, воровство денег Кыргызстана. А кыргызстанских денег тут, кроме налогов, нет совсем», — сказал Айып.

В конце видео упоминалось, что «многие политики знают о непричастности $700 млн к госбюджету, но некоторые из них показывают заинтересованность и возглавляют кампанию по очернению власти через запутывание простого народа». В чем именно заключается «очернение власти» в журналистском расследовании, в котором упоминается коррупционная и контрабандные сети, иностранный бизнесмен и бывший крупный чиновник, не сообщается.

А тут таймлайн остановлен как раз на выступлении главы Нацбанка.

Вывоз миллионов долларов из страны попытался оправдать и глава Нацбанка — при этом Абдыгулов был и на видео, и в зале заседания.

Толкунбек Абдыгулов рассказал, что в Кыргызстане «либеральное законодательство по вывозу и ввозу крупных сумм» и привел статистические данные по внешнему обороту Кыргызстана за последние несколько лет, объясняя, почему узбекские предприниматели предпочитают обращаться в кыргызские банки.

«В Узбекистане валютные операции проводятся под контролем государства. Для покупки валюты в крупном размере, нужно получить разрешение в банке. У нас таких ограничений нет. Можно менять деньги в любом размере. Только если будет слишком крупная сумма, в финразведку поступит об этом уведомление», — рассказал Абдыгулов.

Согласно журналистскому расследованию «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP, курьеры Саймаити вывозили на себе за раз до двух миллионов долларов — конечно, ничего не декларируя.

И что, у депутатов не было вопросов?

По словам Дастана Бекешева, «каверзный вопрос» был всего один и задал его он. Политик спросил, как супруга Саймаити была связана с фондом «Исмаил ата» клана Матраимовых.

«Не могу сказать были ли у двух сторон личные связи. Однако со счета гражданки Турции Вуфули Бумайлияму были переведены деньги в фонд «Исмаил Ата». Целью была помощь», — сказал зампред Финпола Сагынбек Абдылдаев.

Депутата ответ не удовлетворил.

«ГСБЭП, как адвокатская контора, пыталась мне навязать мнение, что можно получить от незнакомца 200 тысяч долларов», — отреагировал он позже в своих соцсетях.

Другие депутаты к выступлению комиссии были более благосклонны. Например, депутат Мирлан Бакиров считает, что «информация была проверена», а вот журналистское расследование, подтвержденное фактами и документами, сделано, «чтобы обмануть народ».

«Сейчас, как видит общественность, информация была проверена. В течение семи месяцев проводилось расследование комиссии. Как и говорилось, эта информация была распространена со стороны заинтересованных лиц специально, чтобы обмануть народ», — сказал он.

А где про убийство-то?

Про убийство сказали только это — турецкие уполномоченные органы допросили четверых подозреваемых, и двое признались в организации заказного убийства Саймаити. Все.

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