В парламенте в первом чтении одобрили законопроект «О манипуляции информацией», который может привести к госцензуре в интернете. Только четыре депутата проголосовали против законопроекта — это Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Каныбек Иманалиев и Эльвира Сурабалдиева.

102 депутата проголосовали за законопроект, но позже депутат Жанар Акаев заявил, что кто-то проголосовал за него и он во втором чтении будет голосовать против. После него то же самое рассказал и Мирлан Жээнчороев — он тоже планирует голосовать против во втором чтении.

Цензура будет

Депутат Дастан Бекешев после голосования по законопроекту написал, что «цензура будет». Он считает, что этот закон поможет коррупционерам и пожаловался на поведение коллег, которые не давали задавать вопросы по спорному законопроекту.

«Сегодня в первом чтении прошёл законопроект «О манипулировании информацией». Обсуждали фейк-акаунты, ложь в интернете, терроризм, защиту чести и достоинства. Но самое главное, законопроект вовсе не об этом. Докладывали обо всём, но не о самом законопроекте.

Статья 6 законопроекта предполагает, что Министерство культуры сможет ограничить доступ к информации в интернете до суда, если она является ложной. Специалист, сидя в кабинете, будет определять, где есть правда, а где есть ложь. Я отметил, что это поможет коррупционерам. Любой коррупционер будет жаловаться в Министерство культуры, чтоб заблокировали информацию о нём, так как она якобы ложная.

В ходе обсуждения коллега Строкова перешла на личности, Асылбаева мешала задавать вопросы и перебивала. Только Сурабалдиева и я активно выступали против. В результате законопроект прошёл: 102 за, 4 против», — сообщил он.

Эльвира Сурабалдиева сказала, что ей непонятен мотив инициаторов такого законопроекта.

«Мотив инициаторов этого законопроекта мне сложно понять, если честно. Слишком много НО и последствий, которым им не видны, или пока не понимаемы», — сказала она.

Что не так с этим законопроектом?

Инициаторка законопроекта «О манипулировании информацией», в котором почти ничего нет о манипулировании, считает, что это «самый замечательный законопроект». По крайней мере депутатка Гульшат Асылбаева так заявила на онлайн-обсуждениях своей инициативы с общественными деятелями и журналистами. Она настаивает, что закон не претендует на свободу слова — хотя формулировки в ее законопроекте могут с ней поспорить.

Асылбаева предложила ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях. При вступлении закона в силу провайдеры станут обязаны хранить все данные, включая переписки, фотографии, голосовые сообщение, в течение полугода, а также предоставлять ее по требованию всем уполномоченным органам.

Если суд определит информацию, опубликованную на сайте, как «имеющую признаки ложной и недостоверной», уполномоченный орган имеет право досудебно ограничить доступ к ней.

Правовая клиника «Адилет» проанализировала законопроект «О манипулировании информацией» и заключила, что он «грубо» нарушает права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

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