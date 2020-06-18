Депутаты приняли 18 июня во втором чтении законопроект об НКО, который обязывает неправительственные организации раскрыть источники финансирования и статьи расходов.
За проголосовали 89 депутатов, против — девять. Против законопроекта проголосовал депутат Марлен Маматалиев, который раньше числился в инициаторах поправок. Ранее он признался, что подписал инициативу не глядя, потому что ему этот законопроект продвигали как запрет проведения гей-парадов.
Также против законопректа проголосовали Анвар Артыков, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчороев, Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, Исхак Пирматов, Алтынбек Сулайманов и Эльвира Сурабалдиева.
«Вред бизнесу» и «отвлечение внимания»
Депутат Дастан Бекешов, проголосовавший против, считает, что этот законопроект может «навредить не только НКО, но и другим кыргызстанцам и даже бизнесу». По его мнению, предлагающиеся дополнительные финансовые отчеты НКО будут содержать информацию о стоимости аренды их офисов и других затратах, входящих в коммерческую тайну.
«Этим законопроектом это все раскроется. Мы узнаем про каждый офис, про товары. Бизнесменам это не нужно, и они начнут отказываться работать с НКО. Впоследствии многие НКО закроются, люди останутся без работы. Бизнес останется без арендаторов, уменьшатся бизнесмены, занимающиеся кейтерингом, кофе-брейками», — сказал Бекешов.
Депутатка Карамат Орозова на заседании парламента предлагала отозвать законопроект и привела доводы, почему это нужно сделать. Тем не менее на голосовании она отсутствовала, поэтому не смогла проголосовать за или против.
«Они и налоги платят, и отчеты сдают. Этот законопроект очень негативно повлияет на общественные организации, работающие в гражданском секторе, на частных предпринимателей, которые не прося помощи у государства самостоятельно работают в направлениях, куда не достигают руки госучреждений», — говорила Орозова на заседании.
Депутатка Наталья Никитенко считает, что это «политически мотивированный принимаемый проект закона», который отвлекает внимание от реальных вопросов населения.
«К сожалению, на сегодняшний момент большие вопросы должны быть заданы не столько НПО, которые итак сдают отчеты госорганам и другим институтам. И делают это достаточно прозрачно. Самый большой вопрос должен быть задан самому государству, как одному из самых больших потребителей больших кредитных и грантовых средств и самому непрозрачному институту по тому, как они расходуются», — заявила Никитенко.
Также депутатка сказала, что претензии к отдельным НПО, которые могут заниматься незаконной деятельностью, всегда можно проверить в рамках действующего законодательства.
Прозрачный, как правительство
Парламентарий Акылбек Жапаров заявил, что госорганы полностью прозрачны, а НКО должны брать их в пример.
«В 2012 году правительство Бабанова с помощью парламента объявило свой бюджет открытым, прозрачным и опубликовало его на русском, кыргызском и английском языках в интернете. Соответственно, сегодня и парламент наиболее открытый, и президент со своим бюджетом полностью открытый», — сказал Жапаров, забыв о том, что во время пандемии правительство не могло объяснить, на что тратятся средства грантов.
Депутатка Евгения Строкова согласилась со своим коллегой.
«Я согласна с коллегой. Постоянно нас упрекают в том, что НКО-сектор очень много делает для нашей страны. Да, есть те организации, которые действительно вносят нужный вклад в развитие нашей страны и оказывают большую помощь. Можно судить по тем системам, в первую очередь, где появились подобные организации — это здравоохранение и образование. При всей помощи и усердности, почему-то наша система не улучшилась за это время, а наоборот, пришла к краху», — говорит депутатка. Но государство тоже должно работать, чтобы система улучшалась.
Строкова видит «крах системы» именно в помощи нуждающимся отраслям. Она считает, что всем этим должно заниматься государство.
«Пока государство не прочувствует любую проблему, пока за наше государство, за любое государство будет делать кто-то и решать проблемы вне государства, даже оказывая большую помощь, эта проблема не исчезнет. Пока финансирование не будет исходить из казны государства», — считает она.
Строкова не обращает внимание на то, что очень многие отрасли в Кыргызстане работают за счет чужой помощи — от рекультиваций хвостохранилищ до обеспечения регионов чистой водой. Все это делается за счет иностранных государств и организаций, так как у Кыргызстана нет на это средств. Даже борьба с коронавирусом в стране шла за счет грантов.
НКО в Кыргызстане реализуют помощь группам людей, которые также остались без внимания государства, у которого на эту помощь средств нет — это, как правило, самые уязвленные группы — пострадавшие от насилия, получающие лечение от тяжелых болезней, оставшиеся без средств к существованию, подвергающиеся дискриминации.
«Этот закон важен, как для прозрачности НПО, так и для того, чтобы государство ощутило всю тягость нерешенных проблем и нашло выход из данной ситуации. Требуя открытости от других, будь открыт сам», — резюмировала Строкова. Депутатка при этом требует открытости от других, хотя сама не внесла свой фонд (а это тоже НКО) в декларации о доходах.
Что не так с поправками в закон об НКО?
Инициаторы законопроекта хотят чтобы некоммерческие организации сдавали правительству детальный отчет о том, сколько денег они получают от доноров и на что именно они их расходуют, хотя каждая НКО в Кыргызстане итак обязана ежегодно сдавать отчеты в Налоговую, Соцфонд и Нацстатком.
По задумке автора, этот отчет будет публиковаться на новом госпортале при Министерстве юстиции и будет доступен любому человеку. НКО должны сделать открытой информацию об имуществе организации, о штате сотрудников и даже об их зарплатах.
Правительство Кыргызстана уже заявило, что на создание такой информационной системы для отчетов потребуется много времени и денег, связанных с увеличением числа проверяющих сотрудников и закупкой оборудования. А проверить эти отчеты от тысяч организаций на соответствие с реальными данными будет практически невозможно и это даже не входит в компетенцию Минюста.
При этом в справке-обосновании законопроекта утверждается, что для его воплощения не нужно выделять денег — очевидно, что это неправда.
Если НКО не будут публиковать детальные данные о своих расходах и доходах или будут опаздывать со сдачей отчетов, государство сможет их закрыть.
Депутат Бактыбек Райымкулов, инициатор законопроекта, продвигает его как закон, который «защитит кыргызскую государственность от вмешательства других стран, сохранит традиции и культуру народа».