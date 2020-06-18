Депутатка Евгения Строкова согласилась со своим коллегой.

«Я согласна с коллегой. Постоянно нас упрекают в том, что НКО-сектор очень много делает для нашей страны. Да, есть те организации, которые действительно вносят нужный вклад в развитие нашей страны и оказывают большую помощь. Можно судить по тем системам, в первую очередь, где появились подобные организации — это здравоохранение и образование. При всей помощи и усердности, почему-то наша система не улучшилась за это время, а наоборот, пришла к краху», — говорит депутатка. Но государство тоже должно работать, чтобы система улучшалась.

Строкова видит «крах системы» именно в помощи нуждающимся отраслям. Она считает, что всем этим должно заниматься государство.

«Пока государство не прочувствует любую проблему, пока за наше государство, за любое государство будет делать кто-то и решать проблемы вне государства, даже оказывая большую помощь, эта проблема не исчезнет. Пока финансирование не будет исходить из казны государства», — считает она.

Строкова не обращает внимание на то, что очень многие отрасли в Кыргызстане работают за счет чужой помощи — от рекультиваций хвостохранилищ до обеспечения регионов чистой водой. Все это делается за счет иностранных государств и организаций, так как у Кыргызстана нет на это средств. Даже борьба с коронавирусом в стране шла за счет грантов.

НКО в Кыргызстане реализуют помощь группам людей, которые также остались без внимания государства, у которого на эту помощь средств нет — это, как правило, самые уязвленные группы — пострадавшие от насилия, получающие лечение от тяжелых болезней, оставшиеся без средств к существованию, подвергающиеся дискриминации.

«Этот закон важен, как для прозрачности НПО, так и для того, чтобы государство ощутило всю тягость нерешенных проблем и нашло выход из данной ситуации. Требуя открытости от других, будь открыт сам», — резюмировала Строкова. Депутатка при этом требует открытости от других, хотя сама не внесла свой фонд (а это тоже НКО) в декларации о доходах.