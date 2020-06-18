В Оше 14 июня при рытье котлована для строительства дома нашли останки.

Милиция сообщила, что назначена экспертиза, которая определит, кому принадлежали эти кости.

«Кости сильно истлели. Одежда и обувь не обнаружены. По словам местных жителей, там было кладбище в начале прошлого века. А 33 года назад в соседней местности также были найдены человеческие останки – они принадлежали к 1920-1930 годам», – сказали в МВД.

Декан факультета истории Ошского государственного университета Сабыр Арстанов в своём интервью «Клоопу» сказал, что в те годы в городе шла гражданская война. Он также считает, что останки, возможно, принадлежат жертвам репрессий 1930-х годов.

«В то время Туранский микрорайон был окраиной города, люди там не жили. Город был маленьким. Есть места, где захватчики убивали Красную Армию, а Красная Армия убивала пленников, и захоронили. Те, кого репрессировали в 30-х годах, также могли быть похоронены там. Они были похоронены тайно», — сказал Арстанов.

По его словам, архивные документы о людях, убитых в советское время, не сохранились, и что на территории участка «ДЭУ» в Оше также могут быть секретные захоронения. Тем не менее, они не были раскопаны и до сих пор не изучены.