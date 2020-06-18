17 июня в Ошском облсуде рассмотрели апелляционная жалоба по делу Гулжан Пасановой. Ранее ее приговорили к девяти годам тюрьмы и обязали выплатить 90 тысяч сомов штрафа. В ноябре 2019 года на нее напал супруг в алкогольном опьянении и пытался ударить ножом — она ударила его арматурой и он скончался.

Пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов сообщил, что несогласная с приговором сторона имеет право обратиться в Верховный суд.

«Обвинительный приговор осужденной по статье “причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека”, вынесенный Ошским городским судом 5 марта 2020 года оставлен в силе», — сказал Осмонкулов.

Обжалование

Адвокатесса Мухае Абдурасулова

Адвокатесса осужденной Мухаё Абдурасулова назвала решение Ошского облсуда «несправедливым», но её клиентка отказалась обжаловать приговор. Абдурасулова говорит, что это из-за давления родственников мужа.

«На суде Пасанова заявила, что ударила мужа в целях самообороны, но не хотела его убивать. Я спросила клиентку: “Будем жаловаться в Верховный суд?”, она ответила: “Нет”. Она сказала, что родственники мужа давят на ее родителей и вдобавок она не хочет, чтобы это дело мешало работе ее брата [который работает милиционером]», — сказала Абдураупова.

Кроме того, 12 июня Абдурасулова обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру из-за поступающих в ее адрес угроз. Она предполагает, что угрожавшие ей люди могут быть родственниками покойного. В свои очередь родственники умершего опровергли слова адвоката.

Они также сообщили «Клоопу», что не согласны с решением суда второй инстанции и намерены обжаловать его.

«Мы были недовольны и решением Ошского горсуда, который приговорил ее [Пасанову] к девяти годам. Но у нас не было мысли куда-то жаловаться. Теперь мы недовольны сокращением срока наказания на одну треть по амнистии и намерены обращаться в Верховный суд», — сказала сестра умершего.

Перед зданием суда в поддержку Пасановой собрались гражданские активисты. С их стороны звучали возгласы «Самооборона — не преступление», «Гулжан Пасановой нужна не тюрьма, а помощь» и «Мы против насилия».

Активисты, поддерживающие Гулжан Пасанову. Фото: Тойчубек Артык уулу / Кloop.kg

Дело Гулжан Пасановой

19 ноября 2019 года между 46-летний муж Пасановой в алкогольном опьянении напал на супругу с ножом — но промахнулся. 29-летняя женщина схватила арматуру и ударила мужа несколько раз по голове. В больнице мужчину не успели спасти — он потерял много крови.

Пасанова была задержана на похоронах мужа. Она признала, что ударила мужа по голове, но сделала это в целях самообороны.

Фонд Клуни (учредители — британская юристка Амаль Клуни и ее супруг, актер Джордж Клуни) наблюдает за судебным процессом Пасановой. В мае 2020 года фонд опубликовал доклад, в котором рассказал о нарушении прав осужденной. Представители фонда призвали Ошский областной суд освободить женщину. Правозащитники считают, что Пасанова подвергалась семейному насилию и убила мужа в процессе самообороны.

Пресс-служба областного суда заявила, что они в курсе доклада фонда Клуни и судья, рассматривавший дело учел доводы правозащитников.

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