К сожалению, на сегодняшний момент большие вопросы должны быть заданы не столько НПО, которые итак сдают отчеты госорганам и другим институтам. И делают это достаточно прозрачно. Самый большой вопрос должен быть задан самому государству, как одному из самых больших потребителей больших кредитных и грантовых средств и самому непрозрачному институту по тому, как они расходуются.

Так сказала депутатка Наталья Никитенко на заседании парламента 18 июня, где обсуждали поправки в закон об НКО.

Этот законопроект скопировали с российского закона «О некоммерческих организациях». В случае принятия он может усложнить работу некоммерческих организаций.

Инициаторы законопроекта хотят чтобы некоммерческие организации сдавали правительству детальный отчет о том, сколько денег они получают от доноров и на что именно они их расходуют, хотя каждая НКО в Кыргызстане итак обязана ежегодно сдавать отчеты в Налоговую, Соцфонд и Нацстатком.

Подробнее о законопроекте можно узнать здесь: