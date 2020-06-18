Страшное ДТП. Врач, два фельдшера, водитель в больнице. Фельдшер в тяжелом состоянии в реанимации.

Обстоятельства пока неизвестны, работают сотрудники милиции. pic.twitter.com/F17BIlVVl4 — Егор (@borisov103) June 18, 2020

Судя по фото и видео с аварии, грузовик врезался в машину скорой помощи — она направлялась по срочному вызову на место другого ДТП, произошедшего на пересечении улиц Елебесова и Щербакова.

Авария с медиками произошла примерно в 13:30 на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова, пострадали три медработника и водитель, находившиеся в карете скорой помощи.

Врачи и водитель скорой получили ушибы различной степени и сотрясения головного мозга. Пострадавших медиков госпитализировали в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. Один из фельдшеров скорой помощи находится в реанимации.

Обстоятельства ДТП на месте выясняют сотрудники милиции. Машина скорой помощи сильно пострадала — передняя часть автомобиля буквально смялась.