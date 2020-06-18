В Первомайском райсуде Бишкека 18 июня прошло очередное судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Обвиняемыми по делу выходят четыре чиновника, в том числе и экс-прокурор Индира Жолдубаева — только вот во время освобождения Батукаева, она обладала гораздо меньшими полномочиями и была заведующей отделом судебной реформы и законности аппарата президента.

Ранее гособвинение потребовало 15 лет лишения свободы для Жолдубаевой. По данным МВД, Жолдубаева будучи заведующей отделом в аппарате президента Алмазбека Атамбаева «участвовала в организации мероприятий по незаконному освобождению Батукаева».

Жолдубаева сказала журналистам, что показания против нее дали Марат Бекенов и Джапар Эрматов. Первый работал заведующим отделом по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности в аппарате правительства Кыргызстана в 2010 году, то есть за три года до резонансного освобождения Батукаева. После этого Бекенов не работал на госслужбе. Второй был судьей Нарынского горсуда.

«Оба дали показания против меня. Бекенов сказал, что я отказалась ему каким-то образом помогать. Эрматов сказал, что вынес решение на основании материалов, которые были предоставлены соответствующими органами. Он настаивал, что решение было законным. Вот при таких обстоятельствах гособвинение требует 15 лет лишения свободы для меня. Я даже не знаю, как комментировать это», — сказала Индира Джолдубаева журналистам.

Вот что упоминается в деле об освобождении Батукаева о Джолдубаевой, которое тщательно изучили журналисты:

«В сентябре 2012 года Бекенов пришел на квартиру к судье Нарынского городского суда Джапару Эрматову и посвятил его в план «спецоперации» — обмене Батукаева на Жаныша Бакиева. Эрматов сомневался и Бекенов позвонил Джолдубаевой, чтобы она подтвердила информацию о спецоперации».

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

По делу проходили десятки человек — от сотрудницы лаборатории, до бывшего главы ГСИН, действующего депутата Зарылбека Рысалиева, экс-генпрокурора Аиды Саляновой, экс-главы Минздрава Динары Сагынбаевой, а также бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова. В деле 19 подозреваемых, один из них — бывший секретарь Совета безопасности Бусурманкул Табалдиев — объявлен в розыск, 14 пошли на сделку со следствием. А четыре стали главными обвиняемыми.

Это вышеупомянутая Индира Джолдубаева, бывший советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев, экс-директор Национального гематологического центра Абдухалим Раимжанов и бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Гособвинения требует дать 13 лет лишения свободы Качкыналиеву и Раимжанову, и по 15 — Жолдубаевой и Атамбаеву.

Атамбаев содержится в СИЗО ГКНБ, полностью отрицает обвинения и отказывается от дачи показаний в суде. Джолдубаева под домашним арестом, не признает вины, говорит, что ее отдел не участвовал в освобождении Батукаева. Раимжанов вины не признает, на сделку со следствием не пошел. Находится под домашним арестом по состоянию здоровья. Качкыналиев тоже вину не признает.

Подробно о деле Батукаева (очень подробно) можно узнать здесь: