Премьер-министр Кубатбек Боронов после заседания Совета безопасности извинился, за нарушение санитарных правил и сказал, что все члены правительства, а также экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев оплатят штраф.

По словам Боронова, он и другие члены правительства сняли маски, чтобы сделать фото, добавив, что критика со стороны общества оправдана.

«Скорее всего, в момент фотографирования нас попросили снять маски. Сейчас я сожалею, что не обратил тогда на это внимания. Именно этот момент бросил тень на весь наш труд в течение последних шести месяцев. Конечно, мы подверглись большой критике со стороны общественности. Это правильно», — сказал Боронов.

Премьер-министр также сказал, что рядовых сотрудников штраф не коснется, так как руководство вызвало их, чтобы проводить Абылгазиева.

«В соответствии с законом, начиная с меня, вице-премьер-министры, руководитель аппарата и бывший премьер-министр выплатят штрафы. Штрафы на рядовых сотрудников аппарата распространяться не будут, так как руководители отделов вызвали их с рабочих мест на проводы экс-премьера», — добавил он.

Критика президента

Свои извинения Боронов озвучил после того, как на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал весь аппарат правительства за фотографию, на которой члены кабмина не соблюдают социальную дистанцию и стоят без масок.

«Члены правительства сами, в нарушение всех требований о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, фотографируются, обнимаются. Такие действия сведут на нет все наши усилия [по борьбе с коронавирусом] . […] Вы все должны оплатить штраф», — заявил Жээнбеков.

Фотографию прощания с бывшим премьером Абылгазиев опубликовал его пресс-секретарь Адилет Султаналиев. На фото запечатлено более 120 человек, при этом никто не соблюдает социальную дистанцию и все стоят без масок. Минздрав постоянно требует, чтобы граждане в период эпидемии коронавируса соблюдали санитарные правила.

На фото запечатлен и Боронов, который неоднократно жаловался на то, что граждане не соблюдают санитарные правила.

На 19 июня в Кыргызстане зафиксирован очередной антирекорд по выявлению зараженных коронавирусом, за сутки зарегистрировано 132 новых случая заражения.

Всего, по данным минздрава, в стране выявили 2 789 случаев COVID-19. На лечении в стационаре находятся 544 пациента, выздоровел за время пандемии 1 961 человек, а умерло 32.