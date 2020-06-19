Икрам Илмиянов попал под амнистию — теперь бывший водитель, ближайший соратник и экс-советник Алмазбека Атамбаева должен провести за решеткой пять с половиной лет. Первая инстанция осудила его по статье «Мошенничество» на семь лет с конфискацией имущества.

«Суд применил амнистию в отношении Икрамжана Илмиянова. Ему снижен срок наказания с 7 до 5,5 года лишения свободы. В остальной части решение первой инстанции оставлено в силе. После получения приговора мы намерены обжаловать его в Верховном суде», — сказал адвокат Илмиянова Кубанычбек Ташбалтаев в интервью 24.kg.

В чем обвиняли Илмиянова?

Власти возбудили уголовное дело против Икрамжана Илмиянова в сентябре 2018 года. Тогда его подозревали в преступлениях по семи статьям, среди которых «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями», «Получение взятки» и другие. По информации ГКНБ, после возбуждения уголовного дела Илмиянов покинул страну, однако затем его задержали и вернули в Кыргызстан. Сам Илмиянов заявил на суде, что вернулся в страну добровольно.

По версии следствия, Илмиянов, будучи замглавы предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, в августе 2017 года получил 150 тысяч долларов от компании «Дизель комплект» в виде «спонсорской помощи» и в качестве «вознаграждения».

Шофер как любимый сын

При правлении Алмазбека Атамбаева Икрама Илмиянова наделяли мифическим влиянием. О том, что Илмиянов был наделен большой властью, официально оставаясь сотрудником аппарата президента или советником главы государства, рассказал и сын Атамбаева.

«Честно говоря, его любимым сыном был его шофер — Икрамжан Илмиянов. Он провел с ним большую часть своего времени», — сказал Сейтек Атамбаев.

По словам сына бывшего президента, Илмиянов был доверенным лицом его отца, наговаривал на других сторонников бывшего главы государства и даже «собрал парламент под себя».

«Он привел в него депутатов, согласно своему уровню. Когда собирался парламент, Икрамжан уже стал советником отца и сидел в бункере в Медиа Форуме. Все туда и приходили, все лидеры партий», — утверждает Атамбаев-младший.