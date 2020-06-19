Одна из депутаток, поддержавших законопроект «О манипулировании информацией», Айнура Осмонова заявила 19 июня на общественных слушаниях, что подаст в суд на Factcheck.kg за материал издания о плагиате.

Издание провело сравнение текста законопроекта «О манипулировании информацией» и выявило, что он скопирован с российского закона. Кроме того, Factcheck.kg изучило аргументы Осмоновой в пользу законопроекта и сделало вывод, что депутатка озвучила ложную информацию.

«Плагиатом называется копия работы искусства и литературы, например. А жизнь везде одинаковая, соответственно и законы похожи. Я никогда не врала с детства. За то, что вы обвинили в этом меня, я подам в суд», — заявила она.

В качестве аргумента борьбы с фейками Осмонова привела в пример США.

«Даже в Америке есть борьба с фейками. Я там проучилась десять дней в прошлом году. Наркокартели продавали наркотики через фейковые аккаунты», — сказала Осмонова.

Главный редактор Factcheck.kg Болот Темиров в ответ на слова Осмоновой заявил, что закон не сможет контролировать продажу наркотиков в интернете, а борьбы с фейками и вовсе не будет.

«Зачем вы врете здесь? Подавайте в суд на меня если хотите. Вы говорите про наркотики, это невозможно отследить, торговля ведется через мессенджеры. Они постоянно меняют IP-адреса. Вы не сможете за ними уследить. Вы говорите, что свобода слова не пострадает — это ложь. А под видом борьбы с фейковыми аккаунтами хотите закрыть нам рот перед выборами», — ответил Темиров.

Еще один аргумент в защиту закона озвучила его инициаторка Гульшат Асылбаева. По ее словам, в интернете, как и обычной жизни, нужно соблюдать определенные правила, а через фейковые аккаунты люди, по ее мнению, нарушают все правила и остаются безнаказанными.

«Вы поймите, мы живем в восточной стране, где приветствуется уважение к старшим. А человек, который пишет через фейковые аккаунты, не задумывается об этом. […] Интернет-среда тоже требует соблюдения правил. Никому ведь в голову не приходит прийти кому-то на работу и облить его грязью, а через фейковые аккаунты порочат человека. Это легче всего. Мы должны защитить себя и других, и наше государство от этого», — сказала Асылбаева.

О чем вообще закон?

В проекте закона говорится о том, что владельцы сайтов или страницы обязаны не допускать использование сайта или страницы сайта в интернете для распространения ложной или недостоверной информации.

А провайдеры должны хранить информацию о всех сообщениях, которые передают пользователи в течение шести месяцев с момента окончания.

При этом следить за достоверностью информации должен будет специально созданный госорган, который будет проверять всю информацию на достоверность.

Проверка закона от «Factcheck.kg»

Редакция Factcheck.kg разобрала законопроект «О манипуляции информацией» и пришла к выводу, что закон является рерайтом статей федерального закона России «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В материале говорится, что российский закон на 64% совпадает с законопроектом, который был предложен в марте 2017 года в Жогорку Кенеш.

А справка-обоснования, по данным журналистов, содержит информацию манипулятивного характера и логические ошибки.

Factcheck.kg также изучил аргументы Осмоновой в пользу законопроекта. Она заявляла, что в случае принятия закона, свобода слова не пострадает, а закон позволит бороться с наркоторговцами и вербовщиками. Также, по ее словам, законопроект поддержала общественность, а раскритиковали лишь тролли.

Журналисты на основании выдержек из закона и анализа соцсетей сделали вывод, что Осмонова озвучивает ложную информацию.