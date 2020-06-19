Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки было выявлено 24 случая инфицирования коронавирусной инфекцией среди медработников Кыргызстана:

Бишкек — 7;

Чуйская область — 8;

Ош — 3;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 3;

Джалал-Абадская область — 1;

Таласская область — 1.

Всего в стране подтвердилось 533 случая заражения COVID-19 среди медработников. Из них 381 медик выписался с выздоровлением. Погибли двое.

Зараженным медикам полагаются компенсационные выплаты в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — миллион сомов. Однако решать, кому выплатят компенсацию, будет комиссия.

Глава правительства Кубатбек Боронов 16 июня заявил на заседании коалиции парламентского большинства, что все медработники и милиционеры получат обещанные компенсации в полном объеме.

По его словам, врачи получили выплаты за все отработанные дни, а жалобы отдельных медиков, не получивших надбавки, будут рассмотрены и урегулируются.

«Согласно решению специальной комиссии, с февраля каждому медработнику выплачивается в соответствии с вовлеченностью, если не ошибаюсь, от 39 тысяч до 49 тысяч сомов. Там не должно возникнуть никаких проблем. Некоторые, еще не получившие [компенсации], жалуются – над этим работают. У некоторых неправильно указаны цифры, и во время перевода на карточку бывают проблемы. Всем остальным полностью произведены выплаты», — отметил он.

Боронов добавил, что на выплату компенсаций медикам предусмотрено 700 млн сомов, а на компенсации милиционерам – 430 млн.

На 19 июня в Кыргызстане зафиксировано 2789 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением выписан 1961 пациент, скончались 32.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / Kloop.kg.