Иссык-кульский областной суд оставил в силе решение Каракольского городского суда о законности задержания и возбуждении дела в отношении правозащитника Камиля Рузиева. Рузиеву только изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

«Чтобы выехать из города Каракол ему нужно будет получить разрешение следователя, судей и прокурора. Это окончательное решение по законности задержания и обжалованию не подлежит. Мы считаем решение Иссык-Кульского областного суда незаконным и несправедливым», — рассказал «Клоопу» сын правозащитника Азат Рузиев.

По его словам, судьи не могут снять обвинения с Камиля Рузиева, из-за того, что они «боятся сотрудников ГКНБ».

«Мы понимаем, что, несмотря на все доказательства о незаконности задержания, судьи побоялись вынести законное решение в пользу Камиля Рузиева. Ведь делом занимается ГКНБ и ни один судья не будет выносить решения против этого органа. Мы глубоко огорчены, что, несмотря на все процессуальные нарушения и доказательства, у нас нет гарантии на справедливый суд», — сказал Азат Рузиев.

Он добавил, что адвокаты правозащитника представили все доказательства того, что задержание Рузиева было незаконным.

«Адвокаты доказали, что повестки Рузиеву в качестве свидетеля были составлены неверно — там не были указаны его права, не были указаны последствия в случае неявки. Не было ни одного законного основания для задержания и удержания Рузиева на 48 часов, уж тем более из-за отсутствия оригинала паспорта», — рассказал Азат.

Всё дело, которое идёт против Камиля Рузиева, Азат назвал «местью» со стороны сотрудников ГКНБ из-за жалоб правозащитника на их действия.

* Рузиев подал иск на сотрудников ГКНБ, потому что они и прокурор игнорировали его жалобы на бывшего следователя Нурбека Токушева, несколько раз угрожавшего жизни правозащитника. Токушев был уволен после того, как угрожал Рузиеву оружием — направил табельный пистолет в его голову. Токушева обвиняли в выбивании признания из иностранца через пытки — представлял интересы пострадавшего именно Камиль Рузиев.

«Учитывая большое желание сотрудников ГКНБ посадить Рузиева, наши адвокаты подали отвод следствию в прокуратору Иссык-Кульской области, чтобы делом занимались в Бишкеке, а не в Караколе и уж точно не ГКНБ», — сказал он.

Азат Рузиев пока не знает, когда будет следующий суд, однако областной суд избрал меру пресечения до 29 июля.

Задержание Рузиева

Правозащитник Камиль Рузиев был задержан вечером 29 мая в Караколе на выходе из суда, в котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору. Борца против пыток водворили в ИВС, утверждая, что у него нет документов и он останется там до установления личности.

Каракольский городской суд 31 мая принял решение о домашнем аресте правозащитника на два месяца.

Из-за того, что находясь в изоляторе Рузиев отказывался принимать еду, у него ухудшилось состояние и врачи госпитализировали правозащитника в больницу.

Однако, по словам его сына, Камилю Рузиеву требовалась медицинская помощь не только из-за перенесенных голодовки, стресса и плохого уровня давления. Азат Рузиев заявил, что его отец перенес острый бронхит, черепно-мозговую травму после того, как его избили сотрудник аппарата омбудсмена по Иссык-Кульской области вместе со своими сыновьями. Нападавшие хотели, чтобы Рузиев прекратил правозащитную деятельность.

Камиль Рузиев — руководитель правозащитной организации «Вентус», которая оказывает помощь населению. Он представляет интересы не только пострадавших от пыток, но и жертв насилия — освещает совершенное преступление против человека и предоставляет юридическую помощь.

За эти годы он не раз подвергался давлению за правозащитную деятельность. В 2015 году его пытали сотрудники милиции и требовали написать расписку о том, что он больше не будет проверять работу СИЗО Каракола и защищать права пострадавших. Дело о пытках правозащитника прекратили.