Первомайский районный суд 19 июня вынес решение в отношении криминального авторитета Чынгыза Джумагулова, известного по кличке «Дөө-Чынгыз». Судья Адылбек Эсенбаев признал Джумагулова виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы по статье «Хулиганство».

Прокуроры в прениях попросили признать Джумагулова и других подсудимых виновными в «создании организованной группы или участии в ней», «причинении тяжкого вреда здоровью» и «угоне автомототранспортного средства». Обвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с выплатой штрафа в размере 200 тысяч сомов.

Других обвиняемых – Марсбека Тентиева и Ильяса Айдакеева – признали виновными по этим статьям и приговорили к 13 годам с выплатой штрафа в размере 190 тысяч сомов. Однако для Дөө суд оставил только обвинение в «Хулиганстве».

Чынгыз Джумагулов, известный в криминальном мире как Дөө — «Великан», вместе с двумя другими лицами был задержан в апреле 2019 года по подозрению в жестоком избиении двух мужчин. Позже они скончались от полученных травм. Сообщалось, что и пострадавшие, и задержанные являются членами ОПГ.

Ранее кримавторитет уже был приговорен к 18 годам тюрьмы за «покушение на убийство».

В начале апреля 2016 года Джумагулова задержали по подозрению в причастности к перестрелке на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки в Бишкеке.

По версии следствия, Джумагулов и его соратники произвели несколько выстрелов из «Субару» серебристого цвета, после чего они скрылись с места преступления.

В июне 2016 года Джумагулов скрылся, и Первомайский суд заочно постановил заключить его под стражу и объявил в розыск. Через неделю, 10 июня того же года его задержали.

Несмотря на это, в начале 2018 года решением суда он был освобожден раньше положенного срока.

Джумагулова называли «активным членом ОПГ Камчы Кольбаева». Он также был одним из подозреваемых в убийстве бывшего руководителя аппарата президента Медета Садыркулова.

Сам Джумагулов отрицал свою связь с Кольбаевым и, в принципе, с криминальным миром.