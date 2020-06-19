Правовая клиника «Адилет» написала обращение к кыргызским депутатам по поводу законопроекта об ужесточении наказания для домашних насильников.

В первую очередь, юристы поблагодарили инициатора законопроекта, депутата Исхака Пирматова — он подготовил его еще в феврале, отреагировав на новости о женщинах, забитых до смерти супругами. Когда 18 июня его законопроект наконец рассмотрели, за проголосовали 67, а против 31 депутат. В первом чтении законопроект все-таки прошел.

«Народные избранники на деле продемонстрировали свою реальную связь с народом, с его чаяниями и трудностями. Острая необходимость и актуальность подобных поправок не вызывает сомнений, поскольку в последние годы в стране наблюдается стабильный рост количества случаев семейного насилия. К сожалению, имеют место даже убийства с особой жестокостью», — считают юристы правовой клиники.

Но большая часть обращения юристов посвящалась депутатам, проголосовавшим против законопроекта — они считали, что ужесточение наказания для домашних наисльников «не соответсвует традициям». Юристы не согласны с ними — они привели доводы, подтверждающие обратное.

«Сложилось впечатление, что отдельные народные избранники не поняли содержание документа. Звучали даже заявления, что законопроект направлен на развал института семьи и не соответствует традициям кыргызского общества. Согласно традициям кыргызского народа, женщинам всегда отводилась особенная, высокая роль в обществе», — сообщают юристы.

В качестве доказательства юристы привели кыргызские пословицы и поговорки. Они считают, что в таких поговорках, как «Үйдүн көркү аялда» (Красота дома в женщине) или *«Кыздын кырк чачы уулу» передается глубокий смысл ценностей кыргызского народа.

*«Кыздын кырк чачы улуу». Эту поговорку невозможно дословно перевести на русский язык, но она призывает уважать девочек и девушек. В ней также упоминаются 40 косичек — традиционный атрибут незамужней девушки у кыргызов. Каждая из косичек на рисунке говорит об интересах женщин. Среди них есть не только семья и дети, соответствующие традиционным представлениям о роли женщин, но и карьера, учеба, хобби и друзья.

«Таким образом, традиции кыргызского народа не позволяют издеваться над женщинами, избивать их, тем более снимать подобное варварство на видеозапись», — сказали они, имея в виду недавний случай в Сузаке, где мужчина избивал супругу, предварительно привязав к ее шее шины, набитые камнями. Все это снималось на видео, которое после было отправлено ее сестре «в назидание».

Юристы говорят, что закон «направлен на защиту традиционных ценностей кыргызского народа, поскольку ужесточает наказание за некоторые проявления семейного насилия». Также юристы напомнили этим депутатам, что женщины — тоже избиратели.

«Хотелось бы напомнить, что накануне парламентских выборов граждане будут по особенному оценивать каждое решение депутатов, так как до голосования остается совсем немного времени. При этом, как известно, женщины составляют около половины населения Кыргызстана и активно голосуют на всех выборах», — написали они.

Что говорили противники ужесточения наказания?

Депутат Зиядин Жамалдинов заявил о том, что муж не сможет простить жену после того, как отбудет свой срок. Он также отметил, что некому будет «смотреть за детьми, если женщина лишится работы из-за травмы, а муж сядет».

Депутату Таалаю Масабирову не понравилось, что в поправках в закон есть упоминание бывших супругов — хотя насилие часто продолжается и после развода, когда агрессор преследует бывшую супругу и детей, нанося им как физический, так и моральный вред.

Махабат Мавлянова сказала, что нельзя сажать людей за домашнее насилие, а вместо этого нужно провести разъяснительную работу в регионах. Дополнительная работа с агрессорами в части реабилитации предусматривает закон по охранным ордерам. По нему домашние насильники должны были посещать специальные курсы с психологами. Но на деле это так и не заработало. Подобные услуги есть только в Бишкеке.

«У кыргызов есть хорошие традиции. Если поссорятся — помирятся», — заявил Камчыбек Жолдошбаев. Его фраза — это то, что часто слышат женщины, пострадавшие от насилия, когда обращаются за помощью. Общество и госорганы зачастую замалчивают эту тему и отказываются вмешиваться в дела, пока женщина не умирает от побоев.

Количество фактов домашнего насилия за первый квартал 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, пострадавших от насилия в семье, были убиты.

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.