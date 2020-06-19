Мураталы Тагаев

В мэрии Джалал-Абада сообщили, что у градоначальника Мураталы Тагаева 18 июня выявили коронавирус. С 19 июня мэр находится на больничном и лечится в домашних условиях. Тагаев получает онлайн-консультации от врачей.

По словам пресс-секретаря мэрии города Джалал-Абад Азамата Жээнбекова, у градоначальника нет явных симптомов коронавируса.

«С первых дней распространения болезни мэр посещал общественные места, маркеты, в том числе обсервации. Сейчас источник заражения выясняется. Мэр не сидел в рабочем кабинете, он бывал за пределами [здания мэрии]. Состояние у него сейчас хорошее, он на домашнем карантине», — сказал Жээнбеков.

Жээнбеков добавил, что все сотрудники мэрии сдали анализы на коронавирус — сейчас они ожидают результаты. В зависимости от результатов анализов режим работы мэрии может быть изменен.

В Джалал-Абадской области за все время было зарегистрировано 206 случаев COVID-19: из них вылечилось 164 человека. При этом умерло двое пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 19 июня коронавирус был выявлен по стране у 2 789 человек. В этот же день был установлен антирекорд по количеству новых случаев заражения — 132. За все время эпидемии в стране умерли 32 человека с коронавирусом.