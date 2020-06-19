Следователь Сузакского РОВД передал материалы дела об избиению женщины с селе Бек-Абад Джалал-Абадской области в суд. Ее мужу предъявлены обвинения по статье «Истязание».

УВД Джалал-Абадской области сообщило, что по результатам экспертизы пострадавшей был причинен «легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья». Ранее сообщалось, что у женщины сотрясение мозга.

«Следственная служба ОВД Сузакского района завершила расследование дела по факту истязания женщины», — рассказали в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

12 июня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина связал руки своей жене, повесил на ее плечи набитые камнями шины и начал бить по лицу, обливая водой. Мужчина требует, чтобы девушка, которая все снимала, потом не удаляла видео. Также он говорит: «Снимай, это должно послужить уроком […] потом вспомнит».

Милиционеры задержали мужчину 11 июня. Изначально факт был зарегистрирован по статье «Насилие в семье», но после изучения материалов дела его переквалифицировали в статью «Истязание».

В ходе следствия было установлено, что истязание произошло 8 июня. Мужчина избил жену из-за того, что она «задержалась у сестры», а видео отправил сестре пострадавшей.

13 июня Сузакский районный суд водворил подозреваемого в СИЗО. В тот же день женщина написала встречное заявление, но, несмотря на это, милиция продолжила следствие.

Этот инцидент вызвал общественный резонанс, после чего правительство взяло дело под контроль, а Национальный совет по делам женщин и гендерному развитию рассмотрел его 14 июня.

Реакция общественности

Неравнодушные кыргызстанцы провели онлайн-митинг на тему домашнего насилия на странице @tajadymm в инстаграме.

*Тажадым с кыргызского — устал. Под этим хэштегом кыргызстанцы рассказывают о проблемах, от которых устали.

Также гражданские активисты каждый день с 15 июня проводят одиночные пикеты возле здания Жогорку Кенеша в поддержку женщины из Сузака. Первую акцию 15 июня милиция разогнала, обосновав это тем, что «в стране сложилась сложная эпидемиологическая ситуация».

Однако на последних двух акция милиционеры перестали препятствовать пикетчикам. В парламенте также поднимался вопрос о домашнем насилии и после долгих споров между депутатами законопроект Исхака Пирматова об ужесточении наказания в отношении агрессоров был в итоге принят в первом чтении.