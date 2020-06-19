Кыргызстанцы четвертый день выходят на одиночные пикеты против насилия в отношении женщин к зданию парламента в Бишкеке. Сегодня они по очереди вешали на шею шины и рассказывали о причинах, из-за которых они вышли на пикет.

*Шины — прямая отсылка к ужасающему случаю в Сузаке, где мужчина повесил на шею жены шины с камнями, а после обливал водой и избивал ее, пока она не получила сотрясение мозга. Все это снималось на видео, которое отправили сестре женщины. Супругу мужчина избил, разозлившись на то, что она была у сестры. Против него возбудили дело по статье «Истязание», но пострадавшая забрала заявление.

На четвертый день пикета милиция не препятствовала его проведению — хотя первый пикет разогнала, ссылаясь на коронавирус. При этом участники собрались в количестве менее 50 человек, соблюдали дистанцию и были в масках — они ничего не нарушали. Милиция нарушила их конституционное право на мирное собрание. Второй пикет пыталась сорвать женщина — ею оказалась Замира Мамбетова, регулярная участница различных акций протеста и контрмитингов (проведение которых по закону запрещено). Милиция никак не отреагировала на ее поведение.

После некоторые участники пикета узнали в ней провокаторку, которая набрасывалась на девушек, пришедших на Марш за права женщин 8 марта 2020 года. Тогда на участниц и участников мероприятия набросились неизвестные в масках — наносили удары и ломали транспаранты, а милиция никак не реагировала на агрессивных мужчин.

После на участниц набросились провокаторки — они кричали милиции, что девушек нужно задержать, пинали их по рукам и ногам, рвали плакаты. На них милиция тоже не отреагировала, а вот участниц марша — пострадавших от нападений — задержала, попутно ломая оставшиеся транспаранты. Некоторых участниц марша в итоге оштрафовали, а суд признал задержание пострадавших законным.

Милицейские чиновники, наблюдавшие за избиением мирной демонстрации, и отказавшие участницам марша в защите от провокаторов, наказания не понесли.

18 мая, когда проходил третий день пикета против насилия в отношении женщин, депутаты наконец рассмотрели инициированный еще в феврале законопроект об ужесточении наказания за домашнее насилие. Он прошел в первом чтении, но не факт, что пройдет во втором — среди депутатов были те, что высказывались в защиту домашних насильников.

Депутаты обвинили инициатора законопроекта Исхака Пирматова, что попыткой защитить жертв насилия он просто набирает голоса избирателей. При этом парламентарии озвучили весьма спорные аргументы против поправок, например, сказали, что после такого закона муж-насильник не вернется к избитой жене, потому что обидится на нее за наказание. Пока часть нардепов выступала в защиту агрессоров, в Бишкеке умерла девушка, которую из ревности захватил в заложники и ударил ножом мужчина.