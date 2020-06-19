Фото: Владимир Третьяков

Пациенты с COVID-19 остаются без госпитализации из-за переполненных больниц, а ведущий инфекционист надеется на сознательность сограждан.

Оригинал материала опубликован в издании «Власть«. Иекст Ольги Логиновой, фотографии — Владимира Третьякова, Жанары Каримовой, Дулата Есназара.

В последнюю неделю казахстанцы с симптомами коронавирусной инфекции и даже те, у кого подтвердился этот диагноз, сообщают о том, что к ним на вызовы не приезжает скорая помощь и их отказываются госпитализировать.

Регионы один за другим сообщают о переполненности инфекционных больниц — с начала июня туда поступают только пациенты в состоянии средней степени тяжести и тяжелом состоянии. Резко растет и смертность от COVID-19, которая всю весну оставалась поразительно низкой. Vласть рассказывает о том, как ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, несмотря на все заявления властей об обратном.

С начала эпидемии в стране алгоритм действий несколько раз менялся: сначала казахстанцам рекомендовали звонить в скорую помощь при любых симптомах ОРВИ. Тех, кто вернулся из-за границы или имел контакты с зараженными изолировали и дважды тестировали на COVID-19 даже при отсутствии симптомов, а при выявленном контакте в больнице оставляли на карантине еще на 2 недели.

Затем бессимптомных носителей вируса перестали госпитализировать – за ними дистанционно стали наблюдать врачи поликлиник.

Согласно последнему постановлению, теперь госпитализируют пациентов с температурой выше 38 градусов в состоянии средней тяжести или в тяжелом. Контактные лица, по словам заболевших, тоже уже не учитываются.

«Приказ не госпитализировать с ковидом»

Алматы

Врач-эпидемиолог из Алматы Салтанат (имя изменено по просьбе героини – V) обратилась в скорую помощь с симптомами коронавирусной инфекции. Бригада скорой помощи отказалась приехать к ней, и врач сообщила об этом на своей странице в Facebook. Вскоре на ее публикацию ответил человек, представившийся «директором городской станции скорой помощи города Нур-Султан». Он сообщил, что ее пост не соответствует действительности и предупредил об ответственности за распространение ложной информации.

О том, что госпитализации не стоит ждать, сказали еще одной пациентке из Алматы, ожидающей результатов теста на коронавирус, искусствоведу Валерии Ибраевой.

Обратившись в скорую помощь с симптомами коронавируса, она услышала, что больницы переполнены, и даже если результат теста окажется положительным, ее не поместят в стационар на лечение.

По словам Ибраевой, у нее и у семьи взяли анализ на коронавирус, но пока не сообщают результатов.

О том, что скорая теперь не приезжает и к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящимся не в тяжелом состоянии, сообщила еще одна жительница Алматы, Асель Анарбекова. Девушка болела уже шесть дней, думая, что это ОРВИ. Вскоре с высокой температурой слег ее сын — врач не стал подозревать у него коронавирус, так как у него не было контактов с больными. Тем не менее, Асель все же решила сдать тест на COVID-19, и результат оказался положительным.

«Я в начале позвонила в 103, в скорую помощь. Скорая помощь сказала, что у них есть приказ «ковидников» не госпитализировать. И даже выезжать отказались», — рассказала она Vласти в телефонном разговоре. Услышав отказ в госпитализации, Асель написала об этом в соцсетях, и тогда ее вместе с сыном все же госпитализировали в детскую инфекционную больницу.

Нур-Султан

Сапар Шамшиев сдал тест на коронавирус после того, как симптомы обычной простуды ухудшились, пропало обоняние и появилась ломота в теле. За время ожидания результата температура поднималась до 38,5 градусов. Результат, пришедший через день, оказался положительным.

«Врачи сказали самоизолироваться дома на 14 дней и наблюдать, в случае ухудшения ситуации вызывать скорую для последующей госпитализации», — рассказывает он у себя на странице в Facebook.

К пятому дню заболевания Сапар уже дважды вызывал скорую, однако бригада не приезжала. Из поликлиники «Центр Семейного Здоровья «Шипагер» при акимате города, к которой прикреплен молодой человек, с ним тоже никто не связывался. Тогда Сапар самостоятельно на платной основе сделал компьютерную томографию — она показала, что поражено 25% легких. Сапар выслал эти данные врачу — в ответ на его сообщение медик засомневалась в том, что он прикреплен к этой поликлинике. «(…) чуда не произошло — ко мне так и никто не приехал, лечения не назначил, рекомендаций не дал. Более того, главврач Давлетбаева А. К. попыталась скинуть с себя ответственность и заявила, что я отношусь к 9-й поликлинике и они будут меня мониторить», — пишет молодой человек.

На веские доказательства того, что его семья всегда обслуживалась именно в этой поликлинике главврач, по словам Сапара, пообещала это проверить и больше на сообщения и звонки не отвечала.

Кроме того, по его словам, санитарно-эпидемиологическая служба не стала выявлять, изолировать и тестировать его контактных:

«Никто не удосужился взять анализы ни у моей супруги, ни у наших 4-х детей, пока супруга с криком и шумом этого не добилась в клинике «Шипагер». В итоге у жены положительный анализ COVID-19 подтверждён, по детям пока нет информации», — пишет он. Как рассказал он Vласти, с супругой потом связывались врачи, но никаких рекомендаций по лечению не дали.

Данные по другим своим контактным Сапар попытался отправить в СЭС самостоятельно, но не уверен, что они попали в базу: «Я позвонил ей (работнику санитарной службы — V) и отправил данные всех своих контактных лиц, но, как выяснилось позже, внесены они в базу, скорее всего, не были — никому не звонили, в поликлиниках по месту жительства моим контактным лицам говорили, что их нет в списке контактных лиц, соответственно, никаких действий по ним предприниматься не будет. Когда я позвонил повторно Мускеновой Г. А (сотруднице СЭС — V), она нервно ответила, что все данные заполнены и бросила трубку. Больше на звонки она не отвечала. Я написал ей на WhatsApp с просьбой сообщить мне, кого она указала в списке моих контактных лиц, но она, прочитав сообщение, ничего не ответила. Когда один из моих контактных позвонил ей, она ответила, что не имеет никакого отношения к СЭС, и он ошибся номером», — пишет молодой человек.