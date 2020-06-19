В парламенте 19 июня состоялись слушания по законопроекту «О манипулировании информацией», который инициировали депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Большинство депутатов проголосовали за законопроект в первом чтении 18 июня. Только четыре депутата проголосовали против — это Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Каныбек Иманалиев и Эльвира Сурабалдиева.

Если законопроект одобрят, это может привести к цензуре в интернете. Асылбаева и Осмонова предлагают создать специальный орган при Министерстве культуры, который будет не только контролировать всю информацию в сети, но и рассекречивать личности, создавших аккаунты в социальных сетях.

Коротко:

Инциаторки проекта Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова настаивали, что принятие законопроекта поможет эффективно бороться с фейками и фейковой информацией в интернете. Их поддержали представительница правительства Рыскуль Абетекова, депутатка Евгения Строкова и аксакалы, которые почему-то говорили об исламе и традициях, хотя о них речи в законопроекте вообще нет.

Против выступили правозащитники, связисты и журналисты. Они заявили, что закон не решит проблему с фейками, но с его помощью можно будет цензурировать правдивую информацию, если она не понравится чиновникам. Кроме того, их не устраивает тот факт, что заниматься неугодной информацией будет минкульт, а провайдеры в течение полугода должны будут хранить всю информацию пользователей.

Подробно:

Аксакалы и свекровь Асылбаевой

Депутатка Гульшат Асылбаева считает, что ее закон, в случае вступления в силу, будет защищать от негативной информации всех пользователей соцсетей. В пример она привела ситуацию, когда на неё обрушились негативные комментарии в соцсетях после того, как она вынесла на обсуждение свой законопроект.

«Право человека на защиту от ложной информации должно быть защищено. Инициировав этот законопроект, я о себе столько узнала. Эта информация довела мою свекровь до инсульта. За всю жизнь на мою честь не упало ни одно пятнышко. Вы поймите, мы живем в восточной стране, где приветствуется уважение к старшим. А человек, который пишет через фейковые аккаунты, не задумывается об этом», — заявила она.

Она считает, что именно новый специально созданный орган при Министерстве культуры поможет защитить человека от таких ситуаций.

«Всех, кому небезразлично будущее, прошу поддержать. Фейк — это зло и пустота. У тех, кто прячется за фейковыми аккаунтами, нет лиц. Человек должен знать, кто за этим стоит. Если ему надо защищаться, то он должен знать, от кого. Это хорошая мера, я не вижу проблем», — заявила она.

В поддержку Асылбаевой выступили аксакалы, которые начали говорить, что законопроект должен защищать религии.

«В Уголовном кодексе, к сожалению, нет пункта о богохульстве. Нужно чтобы минкультуры внес такой пункт. Нужно запретить людям объявлять себя богом и смеяться над религиозными объектами. В Великобритании за богохульство не просто штрафуют, но и сажают. Нужно запретить осмеяние религиозных поклонений, это нужно остановить», — заявил он, скорее всего, имея в виду бывшего кандидата в президенты Арслана Алая, который не так давно объявил себя богом.

Депутатка Строкова, которая выступила в защиту законопроекта считает, что те, кто не поддерживает проект, «боятся лишиться заработка».

«Многие зарабатывают хорошо на этих фейках. Государство слабое на рынке труда, но это не значит, что нужно зарабатывать вот так. Нужно создать прецедент», — заявила она.

После этого она обратилась к коллеге Айнуре Осмоновой с предложением «объединиться против фейковых аккаунтов», назвав социальные сети «ямой».

«Кстати, «Одноклассники» отличаются, это такая добрая соцсеть. Спасибо нашим аксакалам, которые поддержали этот законопроект», — заключила Строкова.

Спор о фейках с борцом против фейков

Другая инициаторка законопроекта Айнура Осмонова тоже привела в пример модель зарубежных стран в борьбе с фейками в социальных сетях.

«В каждой религии говорится «не ври». Даже в Америке есть борьба с фейками. Я там проучилась десять дней в прошлом году. Наркокартели продавали наркотики через фейковые аккаунты», — сказала Осмонова.

Затем, она обратилась к главному редактору издания Factсheck.kg Болоту Темирову, и заявила, что в её законопроекте нет никакого плагиата, как об этом писал журналист.

«Мы взяли модель французскую, можете написать, что российскую. Можете снова написать. Я однозначно подам на вас в суд!» — заявила Осмонова.

Главный редактор издания Factсheck.kg и борец с фейками Болот Темиров заявил, что законопроект Асылбаевой и Осмоновой, ничто иное, как способ «закрыть рот» СМИ, которые неугодны властям.

«Зачем вы врете здесь? Подавайте в суд на меня. Вы говорите про наркотики, но это невозможно отследить, торговля ведется через мессенджеры. Они постоянно меняют IP-адреса. Вы не сможете за ними уследить. А под видом борьбы с фейковыми аккаунтами хотите закрыть нам рот. Органы перед выборами закроют под видом борьбы с фейками все независимые СМИ. Я борюсь с фейками. А вы не боретесь, а подменяете факты», — заявил Темиров.

Он также добавил, что вся работа нелегальных и запрещенных организаций будет продолжаться, даже если этот закон вступит в силу.

«Вы думаете, что внесёте этот закон и все представители “Хизб ут-Тахрир” в соцсетях, скажут: «Ой, внесли новый закон, пойду зарегистрируюсь?» Они сейчас смеются над вами. Они и так нарушают закон, теперь они найдут новый способ, а вы сделать ничего не сможете», — заключил Темиров.

В законодательстве уже есть методы борьбы с фейками

Правозащитники и связисты тоже выступили против законопроекта. Юрист Акмат Алагушев считает, что нет смысла создавать отдельный госорган, когда государство и так может наложить ответственность за нарушение законов пользователями соцсетей.

«Мы просим отозвать законопроект. И хочу сказать, что в нашем действующем законодательстве уже все есть. По языку вражды, иски, связанные с информацией по соцсетям — это всё есть в законе. Ваш коллега Дастан Бекешев судился и выиграл иск. Вы предлагаете уполномоченный орган. Зачем нужен посредник между провайдером и человеком?» — возмутился юрист.

По его словам, социальные сети предоставляют всем пользователям возможность заблокировать информацию, которая, по их мнению, «наносит моральный вред».

«Если минкультуры будет заниматься реализацией этих поправок, как тогда замминистра МВД поддерживает этот законопроект? Получается, МВД будет в минкульт обращаться по этому закону? Может ли орган со стороны правительства быть заявителем, а потом другой орган правительства будет рассматривать это заявление. На мой взгляд, здесь будет конфликт интересов», — заявил Алагушев.

Исполнительный директор ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев считает, что законопроект не решит проблему фейковой информации в интернете.

«Проблему законопроект не решает, так как после блокировки фейкового аккаунта пользователь может через другой IP-адрес создать новый аккаунт и продолжать писать. Современные сервера позволяют в течение нескольких секунд распространять информацию. Одна и та же информация дублируется на разных серверах. Блокировка должна происходить в месте хранения информации, а не на каналах доставки», — заявил Куренкеев.

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