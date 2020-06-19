Глава ассоциации «Смарт Жаран» Эркина Убышева объявила 19 июня на свой странице в фейсбуке, что подала гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против депутатки Евгении Строковой.

Иск подали за «распространение не соответствующих действительности сведений о ее профессиональной деятельности».

«Ну что, посмотрим, есть ли еще справедливое правосудие в Кыргызстане: обычный гражданин VS депутат ЖК! Вперед!», — написала она.

По данным информагентства 24.kg, сумма искового требования правозащитницы составляет один миллион сомов.

Посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов в комментариях к посту напомнил правозащитнице о том, что по 72 статье Конституции депутатов нельзя привлечь к ответственности за сказанное в парламенте, и выразил надежду, что суд не примет ее иск.

На что правозащитница несколько раз уточнила, что иск подан не за высказывания Строковой в парламенте, а за то, что она указала в своем резюме неправдивую информацию, касающуюся деятельности правозащитницы.

«Мда, ну что сказать, коллеги. Как-будто силы через край. Не стоит так мелочиться. Направьте свои энергию и деятельность в нужном для народа направлении. Не равняйтесь», — написал Байсалов.

«Я ее не помню»

Все началось с того, что Депутатка указала в своей биографии, что с 2003 по 2007 года проработала в АЦПГО. Но Убышева уличила ее во лжи, сказав, что сама в это время возглавляла организацию и не помнит такую сотрудницу, как Строкова.

Резюме депутатки на веб сайте парламента

«В одном из последних интервью вы назвали НПО, получающие западное финансирование, «иностранными агентами». Так вот, если вы работали в АЦПГО, вы, как иностранный агент, признайтесь, на какую именно страну работали и какую подрывную деятельность вели(…) А если нет, то извинитесь перед нами, избирателями, за заведомо ложную информацию в своей биографии», — написала Убышева на своей странице в фейсбуке.

Депутатка настаивает, что информация правдива — мол, она получила соответствующий сертификат, но не знает, где он. А еще Строкова говорит, что это она не помнит Убышеву.

Эркина Убышева сообщила, что сертификат — это не доказательство работы в АЦПГО.

«Какие сертификаты? Вы о чем, как они могут подтвердить Вашу трудовую деятельность в нашей организации! Покажите Вашу трудовую книжку, ну, в конце концов, хотя бы трудовое соглашение. Я то могу доказать, что была директором, а Вы….не позорьтесь уже!» — сказала правозащитница.

Убышева считает, что Строкова либо должна доказать факт работы в НКО, либо удалить фейковую информацию из резюме, чтобы «не порочить репутацию организации».

Читать еще: «Я тебя не помню!» Как депутатка Строкова прописала в резюме работу в НКО и ее уличили в недостоверной информации