Сооронбай Жээнбеков на заседании Совбеза 19 июня заявил, что на местных госорганах лежит большая ответственность за контроль эпидемиологической ситуации.

Глава государства сказал, что предупреждал об этом, когда был снят режим чрезвычайного положения и закрылись комендатуры. Теперь за контроль и обострение эпидситуации лично отвечают руководители областей, районов и мэры городов.

Президент подчеркнул, что общественный транспорт также остается самым опасным местом для заражения.

«В отношении компаний общественного транспорта, которые не выполняют требования должны применяться соответствующие меры. Разрешена работа ресторанов и кафе. Они также обязаны четко выполнять поставленные требования», — отметил президент.

Также он напомнил о личной ответственности кыргызстанцев за распространение коронавирусной инфекции. В особенности это касается бессимптомных носителей COVID-19.

«Поэтому в общественных местах остаются актуальными требования строгого соблюдения масочного режима, изоляции при наличии симптомов заболевания», — сказал Жээнбеков.

Несколько руководителей местных органов власти уже заразились коронавирусом.

18 июня у мэра города Джалал-Абад Мураталы Тагаева был подтвержден коронавирус, он находится на домашнем карантине.

Еще один руководитель местного самоуправления, первый вице-мэр Нарына Давид Курманов уже выписался из больницы после лечения от коронавируса.

Он был госпитализирован 18 мая в Нарынскую областную больницу. Тогда здание мэрии и областной госадминистрации продезинфицировали и закрыли на три дня.

С 17 июня Минздрав ввел новый алгоритм лечения инфицированных коронавирусом без яркой симптоматики. Теперь для снижения нагрузки на медучреждения врачи будут отправлять их на домашний карантин, а соблюдение изоляции проверять через мобильное приложение для слежки.

На 19 июня было зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом — за сутки CОVID-19 выявили у 132 человек.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что в большинстве случаев источник инфицирования коронавирусом остаётся неизвестным.

Всего в Кыргызстане за все время пандемии зарегистрировано 2789 случаев инфицирования коронавирусом. 32 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

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